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Oltululardan Sekmen’e ziyaret

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir,ile yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:05
Oltululardan Sekmen’e ziyaret

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir,ile yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.


Erzurum’da faaliyetlerini sürdüren Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e yeniden aday olması nedeniyle ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.


Dernek Başkanı Hakan Demir ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Aynalı da hazır bulundu.


Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir, göreve geldiği günden beri Oltululara sıcak bir ilgi gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yeniden aday gösterilmesi nedeniyle de başarı dileklerini ileterek, ‘Hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.


Dernek Başkanı Demir, “Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak, derneğimize Pelit Meydanı’nda yeni bir dernek binası kiraladık. İnşallah 10 Mart’tan itibaren, yeni dernek binamızda tüm hemşhilerilerimizi ve Oltuları görmek istiyoruz. Nasip olursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’i de yeni dernek binamızda konuk edeceğiz. İlgi ve destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyoruz” dedi.


Göreve geldiği günden beri Erzurum’un bütün coğrafyasını karış karış gezdiğini ce Şenkaya’dan Hınıs’a, Horasan’dan İspir’e, Aşkale’den Uzundere’ye kentin dört bir yanına hizmet götürdüklerinin altını çizen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Yaptığımız yatırımlar ve hizmetler sayesinde şehre katma değer kazandırdık. Bizimle birlikte bu kentin çehresi değişti. Yüzlerce kilometre köy yollarımıza asfalt götürdük. Merkeze yakın köylerimizde afsalsız yok bırakmadık. İlçelerde yaptığımız imaj çarşıları, şehirdeki kentsel dönüşüm çalışmalarımızla halkın takdirini kazandık. Erzurumspor’umuzu üç yılda üç kez şampiyon yaparak, Süper Lige çıkardık ve binlerce Erzurumlunun gönlüne girdik” dedi.


Erzurum Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ziyaretinden bir hayli memnuniyet duyan Başkan Sekmen, “Oltu, ilimizin en büyük ve tarihi ilçelerinden biri. Oltu’ya da önemli hizmetler ve yatırımlar kazandırdık.Oltu Kalesi ile ilgili de önemli projemiz olacak. İnşallah yeni dönemde Oltu kalesine ve Oltu’daki diğer noktalara dokunacağız” diye konuştu.


TÜİK’in 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Erzurum’un 2018 yılı nüfusu 767 bin 848 kişi olarak kaydedildiğine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “İlimizin nüfusu 2017 yılına göre binde 9.6 oranındaki artışla 760 bin 476’dan 767 bin 848’e yükseldi.Bu sonuçla Erzurum’un ilk kez bizim dönemimizde nüfusunun arttığına şahit oluyoruz. Erzurum ilk kez göç veren değil, göç alan bir şehir olduk.Bu da bizi mutlu etti. Büyükşehir Belediyesi olarak İnşallah yeni dönemde, istihdama yönelik çalışmalarımız olacak. Çünkü alt yapıda önemli sorunları hallettik” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:05
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