0553 313 94 23

Oltulu Genç FutbolcularBorçka’ya gitti

Oltu Trabzonspor Futbol Okulu Borçka ve Hopa’da 1-5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye geneli futbol turnuvasında 37 minik futbolcu ile Oltu’yu temsil edecek.

30 Haziran 2019 Pazar 18:17
Oltulu Genç FutbolcularBorçka’ya gitti

Oltu Trabzonspor Futbol Okulu Borçka ve Hopa’da 1-5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye geneli futbol turnuvasında 37 minik futbolcu ile Oltu’yu temsil edecek.


37 futbolcu 37 veli 2 yönetici ve 1 antrenör ile yola çıkan kafile dualarla uğurlandı. Oltu’da 4 ay önce kurulan futbol okulu turnuvaya iddialı başlayıp dereceler ile tamamlamak istiyor. U11-12, U13 ve U14 kategorilerinde turnuvaya katılan futbol okulu Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen rakiplerine karşı zorlu mücadeleler verecek.


Trabzonspor Oltu Futbol Okulu başkanı Emrah Ceylan yaptığı açıklamada “Amacımız ilçemizi en iyi şekilde temsil edip farklı yaş gruplarında dereceler elde etmek, ayrıca çok arzu ettiğimiz turnuvaya gelecek yıl evsahipliği yapıp ilçemizde binlerce insanı misafir edip hem ilçemizin ekonomisine katkıda bulunmak hem de ilçemizin tanıtımına yardımcı olup ilçemizin turizm şehri olduğunu tüm Türkiye’ye ilan etmektir”şeklinde konuştu.


Teknik direktörlüğünü Dilaver Taşkın ve Ali Sağdıç’ın yaptığı başkanlığını Emrah Ceylan ve yardımcılığını Nuri Çelik’in yaptığı futbol okulu gelecek için Oltu’yuonlarca futbolcuyu ülke futboluna kazandırılması hedefleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 18:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şoförler Bahar ile ’yola devam’ dedi
    1. Şoförler Bahar ile ’yola devam’ dedi
    2. Melis Kurtel Emin: “Ekibimiz çok iyi..
    3. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8..
    4. Amasra’da hortum paniği
    5. Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih..
    6. İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
    7. Hakkari şehidi son yolculuğuna..
    8. Amed Sportif Faaliyetler’de yönetim..
    9. Zonguldak’ta meydana gelen kazada 1’i..
    10. Ahmet Çelik: “Yüreği erkeklerden daha..
    11. Yolun karşısına geçerken otomobil..
    12. 2019 Avrupa Oyunları
    13. Erzurum Protokolü Milli Atletlerle..
    14. İzmir’deki Çandarlı bölgesinde, yazlık..
    15. Kayserispor’un borcu netleşti
    16. Japonya protestolara rağmen balina..
    17. Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı
    18. 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance"..
    19. Rusya'dan ABD'ye net mesaj! Adım adım..
    20. Oltulu Genç FutbolcularBorçka’ya..
    21. 93. Gazi Koşusu’nun kazananı The Last..
    22. Türkiye'den Irak'a "PKK" tepkisi
    23. Mardin Kalesi’nde otlar tutuştu,..
    24. Kazada yıkılan elektrik direği yangın..
    25. Erol Can Çinko Gaziantep Basketbol’da
    26. Acun Ilıcalı hakkında flaş karar!..
    27. Denizde sürüklenen teknede bulunanlar..
    28. "Boğaziçi Film Festivali" başvuruları..
    29. Türkiye'den Irak'a sert 'operasyon'..
    30. Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!