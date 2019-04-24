Oltu’da muhtarlar toplantısı

Oltu kaymakamlığı tarafından aylık olarak düzenlenen muhtarlar toplantısı yapıldı.

Oltu Kaymakamlığı Toplantı Salonu’ndaki toplantıda muhtarlar ile bir araya gelen Kaymakam Şenol Turan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde yeni seçilen muhtarlara görevlerinde başarı diledi. Çok heyecanlı gözüken yeni muhtarlar mahallelerine bir an önce hizmet götürmek istediklerini söylediler.

Kurum amirlerinin de alanlarıyla ilgili muhtarlara bilgi verdiği toplantıda, mahallelerin ihtiyaç ve sorunları konuşuldu.

Toplantıda mahallelerin öne çıkan sorunları; su, yol, kullanılmayan okul lojmanları, kaçak ve aşırı avlanma, mera kullanımı şeklinde sıralandı.

Toplantıya, muhtarların yanı sıra Oltu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Gazi Atmaca, İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Kıroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ethem Gökboğa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yılmaz, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sefa Özmen, İlçe Nüfus Müdürü İlhami Akyel, ESKİ Oltu Şube Müdürü Murat Yüce ve çeşitli kurumların temsilcileri de katıldı.