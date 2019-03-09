0553 313 94 23

Oltu’da Kadınlar Günü etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Oltu Kaymakamlığı koordinesinde Oltu Sosyal Yardımlaşma veDayanışma Vakfıile Oltu Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından yemek programı düzenlendi.

09 Mart 2019 Cumartesi 18:20
Oltu’da Kadınlar Günü etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Oltu Kaymakamlığı koordinesinde Oltu Sosyal Yardımlaşma veDayanışma Vakfıile Oltu Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından yemek programı düzenlendi.


Bir restoranda düzenlenen yemek programına; Kaymakam Şenol Turan’ın Eşi Nazlı Turan Hanımefendi, ihtiyaç sahibi kadınlar, engelli anneleri, şehit yakınları ve gazi eşleri katıldı.


Nazlı Turanyemek öncesi yaptığı konuşmada, “Kadınlar, güneş yüzlü annelerimizdir. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramanlardır onlar. Yüreklerinde taşıdıkları sınırsız sevgi, sabır ve fedakârlık duygusuyla hayatımızı anlamlandıran, dünyayı yaşanır kılan en kıymetli, en kutsal değerlerimizdir. Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen, doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımız, her zaman gözümüzün nuru, hayatımızın can damarıdır. Peygamberimizin ’’Cennet annelerin ayakları altındadır!’’ müjdesinin muhatabı olan tüm dünya kadınlarının tüm annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en samimi en içten duygularımla kutluyorum.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ruhani, Ayetullah Ali Sistani ile görüşecek
    1. Ruhani, Ayetullah Ali Sistani ile..
    2. "İstihdam edilen engelli sayısı 180..
    3. Beylikdüzü’nde araç uçurumdan aşağıya..
    4. Büyükşehir Belediye çalışanlarının..
    5. "Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu"..
    6. Ertuğrul Akbay'ın eski müdürü: Hakkımı..
    7. Ali Koç’a yoğun ilgi
    8. Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından..
    9. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:
    10. Alarko'nun Bükreş'te yapacağı çevre..
    11. Tekerlekli Sandalye Basketbol..
    12. Osman Özköylü: "Oyunun hakkı..
    13. Yunus polislerden kanser hastası..
    14. Ümit Özat: "Önümüzdeki maç ve..
    15. Saruhanlı’da Cumhur İttifakı’na yoğun..
    16. Bakan Kasapoğlu'ndan Esra Bayrak'a..
    17. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta..
    18. MHP’li Akçay’dan beka vurgusu
    19. Karaman: "Galibiyet camiamıza hayırlı..
    20. Ercan Kahyaoğlu: "Oyun oynamaya..
    21. İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna..
    22. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    23. AK Parti'nin Diyarbakır mitingi
    24. 9. INAS Avrupa Salon Atletizm..
    25. Önlem paketini yetersiz bulan Sarı..
    26. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    27. MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı!..
    28. "Cumhur İttifakı'nı durduramayacaklar"
    29. Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadınlar..
    30. "Nasıl Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    İsrail'den ilginç iddia: Kukla Prens Selman suikast girişimi
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı