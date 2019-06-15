Oltu’da dolu yağışı etkili oldu Erzurum’un Oltu İlçesinde uzun zamandır kurak giden havaların ardından bugün sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

Erzurum’un Oltu İlçesinde uzun zamandır kurak giden havaların ardından bugün sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

Oltu’ya uzun zamandır yağmur yağmazken kısa süreli dolu ve sağanak yağış serinletti.

Oltu Belediyesi şehir merkezindeki su logarlarını temizlemesi nedeni ile yağmur suları şehir merkezindeher hangi bir zarara yol açmadı. Bazı vatandaşlar araçlarını doludan korumak için araçların üzerine halı örtmeleri dikkat çekti.

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