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Oltu’da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 ağaç diktiler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Oltu’da 251 şehit anısına 251 ağaç dikildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:18
Oltu’da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 ağaç diktiler

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Oltu’da 251 şehit anısına 251 ağaç dikildi.


15 Temmuz’u anmak içim Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi kampüsü içerisinde 251 ceviz ağacı dikimi yapıldı.Etkinlikler kapsamında ayrıca bahçe girişine yapılan 15 Temmuz anıtı açılışı gerçekleştirildi.


Oltu Yer Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü’nün girişimleriyle Erzurum Valiliği tarafından hediye edilen 251 adet ceviz fidanı, 15 Temmuz’daki darbe girişiminde şehit düşenler anısına dikildi.


Daha önce dikilen fidanlar boy göstermeye başlarken, fidanlık anıtı ise gerçekleştirilen törenle açıldı.


Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, “15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında burada bir araya geldik. Uluslararası işbirlikçi teröristler ve yerli işbirlikçi teröristlerin ortaklaşa düzenlediği hain darbe girişiminde ülkemiz askeriyle, polisiyle, ordusuyla , halkıyla teröristlere gerekli cevabı vermiştir, bundan sonra da verecektir. Bizler akademisyenler olarak üzerimize düşen akademik sorumluluklarımızı yerine getirirken, aynı zamanda halkı, öğrencilerimizi ve çevremizi bilinçlendirme açısından elimizden geldiğinde bu hain darbe girişimini unutturmamak, gelecek nesillere bu tür teröristlerin her zaman içimizden çıkabileceğini ve bunlara karşı nasıl karşı konulabileceği konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Şehit düşen 251 vatan evlanının hatırasını yaşatmak üzere dikilen fidanların anıtının açılışını yapacağız. Bu amaçla belediyemizin katkılarıyla ve Valimizin fidanları vermesiyle ve buradaki arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla bu ceviz bağını oluşturmuş bulunuyoruz” dedi.


Daha sonra Oltu Kaymakamı Şenol Turan, protokol üyeleriyle birlikte anıtın açılışını gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:18
  1. bilim

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