Oltu Taşına Mardin Telkârisi işlenecek

MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Oltu taşına Mardin telkârisi ile işlenerek yeni çok güzel takılar ortaya çıkacağına vurgu yaptı.

ErzurumMÜSİADBaşkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri birlikte KUDAKA Genel sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’iziyaret etti.

Projeler hakkında bilgi olan MÜSİAD Başkanı Demir, projeler kapsamında ilk etapta on kişilik bir Oltu taşı ustasını Mardin’e götürerek oradakitelkâri ustaları ile buluşturtacaklarını kaydetti.

İki farklı iş dalından ortak çok güzel takı tasarımları ortaya çıkacağına inandığını belirten Demir, bölgede bir çok insana iş kapısı olacağını belirtti.

Demir, KUDAKA ile ortaklaşa yapacakları proje ile iki il arasında çok güzel bir iş bağlantısı kuracaklarını söyledi.