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Oltu Organize Sanayi Bölgesi’nde Parlak dönemi

Oltu Organize Sanayi Bölgesi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kadir Parlak seçildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:19
Oltu Organize Sanayi Bölgesi’nde Parlak dönemi

Oltu Organize Sanayi Bölgesi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Kadir Parlak seçildi.


Oltu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda alınan kararla, Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Parlak seçilirken Müteşebbis Heyet Başkanı olarak da Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı seçildi.


Toplantının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Kadir Parlak’a hayırlı olsun dileklerini sunan Müteşebbis Heyet Başkanı Necmettin Taşcı ve Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca, önceki dönem başkanı Şevki Akbulut’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.


Yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Parlak ise yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Bölgemiz ve sanayicilerimiz için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Her zaman güler yüzümüzle yatırımcı ve sanayicimizin yanında olacağız. Yeni aldığımız görevi daha ileriye taşımak için çalışacağız. Oltu OSB’mizde, kurulduğu günden bugüne kadar görev alan tüm başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan aldığımız şevk ve tecrübeyle, Oltu Organize Sanayi Bölgesi olmamızın da verdiği heyecanla bundan sonra daha çok çalışacağız. Bölgemizi daha yaşanılabilir, daha çevreci, sanayicimizin de yatırım yapacağı ve gözbebeği olacağı bir bölge haline getirmek için emek sarf edeceğiz. Tüm sanayicilerimizi yanımızda görmek istiyoruz.”


Toplantıda ayrıca başkan vekilliğine Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, Oltu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne İnşaat Mühendisi Salih Hocaoğlu, yönetim kurulu üyelerine Makina Mühendisi Ahmet Alkan, Dr. İbrahim Ekinci ve Halis Cengiz seçilirken, denetim kurulu üyeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nda (OSBÜK) temsil edecek olan üyeler de belirlendi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:19
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