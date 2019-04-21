Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden uluslararası çalışma

Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden metal kaynak uygulamaları ile çevre de inşaat sektöründe ( Kapı, çelik çatı sistemleri, Çelik yapı sistemleri, korkuluk vs.) doğalgaz hatlarının döşenmesinde, otomotiv sektöründe ve birçok sanayi alanında yaygın olarak kullanılan ve alternatifi olmayan bir birleştirme yöntemi ile çalışma yapıldı.

Son yıllarda ülkemizde doğalgaz kullanımının arttığını belirten yetkililer, “İlçemizde 2017 yılı içerisinde başlayan ve önümüzdeki yıllarda hız kazanacak olan doğalgaz şebekesi çalışmaları sürmektedir bu sektör büyük oranda kaynak ve özellikle de hassas boru kaynakçılığı talebi doğurmuştur. İnşaat sektöründeki hızlı büyüme sonucunda günümüz modern bina sistemlerinde çelik kontrüksiyon ve çelik yapı sistemleri kullanılmaktadır. Bölgemizde Hayvancılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla verilen ahır desteklerinden dolayı yapımı hızlı olan çelik yapım tekniği kullanılmaktadır,Ayrıca çevremizde çoruh havzası boyuncabüyük çapta yapımına başlanan 9 adet baraj inşaatı bulunmaktadır ve onlarca HES şantiyesinde büyük bir iş gücü talebi doğmuştur. Bu iş gücü taleplerini karşılayacak kaynakçıların şehir merkezinden veya başka illerden getirilmesi maliyeti çok yükselttiğinden birçok alanında sağlıksız ve eski tip dayanıksız uygulamalara devam edilmektedir yada yüksek maliyetli iş gücü başka bölgelerden temin edilmektedir. Bu işlerin yapımı için kaynakçı ihtiyacının karşılanması aynı zamanda bu kaynakçıların üst düzey beceri ve deneyim edinmesi de gerekmektedir” dedi.

Proje sahibi yetkililer, “Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevremiz iş gücü piyasasının kaynakçı ihtiyacını karşılamak, öğrencilerimize yeni istihdam alanları meydana getirmek üzere metal teknolojisi alanı kaynakçılık dalında meslek eğitimi veren tek kurumdur. Kaynakçılık dalında öğrenim gören öğrenciler birçok kaynak yöntemi ile ilgili temel mesleki eğitim almaktadır. MEGEP tarafından belirlenen Çerçeve öğretim programı doğrultusunda okulumuz atölyelerinde çeşitli kaynak uygulamaları yapılmaktadır. Ancak kaynakçılarımızın istihdamını sağlayacak firmalar deneyim konusunda aradıkları elemanları bulmakta sıkıntı çekmekte ve öğrencilerimiz de yeteri düzeyde deneyim kazanamamaktadır. Ayrıca mezuniyet sonrası öğrencilerimizin kendilerine güvenleri gelişmediğinden başka sektörlere yönelmektedirler. Kendi alanlarında çalışmadıklarından insan kaynaklarına yapılan yatırımlar da heba olmaktadır. Bu durumda hem öğrencilerimiz yüksek ücretli istihdam şansını kaybetmekte hem de kendilerine iş yeri kurma cesaretini bulamamaktadırlar. Projemiz, kaynakçılık dalının popüleritesini artırmayı ve bu dalda öğrenim gören 18 öğrencimizin İspanya daki mesleki eğitim kurumunda profesyonel manada metal kaynakçılığı, özelde boru kaynakçılığı ve Metal Yapı elamanlarının yapımını öngörmektedir. Projemiz sayesinde katılımcılarımızın metal kaynakçılığı, boru kaynakçılığı ve Çelik Yapı elamanlarının montajı konusunda tecrübe kazanmalarını ve bu tecrübe ve becerilerini ev sahibi kurum ve ulusal ajans tarafından belgelendirilmesi sağlanmış olacaktır” açıklamalarında bulundu.