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Oltu İmam Hatip Lisesi’nden iftar programı

Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nce İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü nedeniyle bir iftar programı düzenledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:21
Oltu İmam Hatip Lisesi’nden iftar programı

Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nce İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü nedeniyle bir iftar programı düzenledi. Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi yemekhanesinde gerçekleştirilen kutlama programı İmam Hasan Çınar’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.


Daha sonra programın açılış konuşmasını yapan Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sıtkı Toksoy, “Böyle anlamlı bir programı icra etmekten dolayı son derece onurluyum. Programımızda bizleri yalnız bırakmayan başta Oltu Belediye Başkanımız Necmettin Taşçı, Prof. Dr. Mustafa Ağırman hocamız ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Zengin ve katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederim” dedi.


Ardından, günün anlam ve önemine binaen konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Ayasofyanın yapılışı ve camii olarak tasarladığını söyledi, ibadete açılmasının önemini anlattı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:21
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