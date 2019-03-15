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Oltu esnafına istihdam seferberliği teşvikleri anlatıldı

Oltu Ticaret Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Abdülkadir Mutlu ve SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş tarafından, istihdam seferberliği ve teşvikler ilçe esnafına anlatıldı.

15 Mart 2019 Cuma 12:28
Oltu esnafına istihdam seferberliği teşvikleri anlatıldı

Oltu Ticaret Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Abdülkadir Mutlu ve SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş tarafından, istihdam seferberliği ve teşvikler ilçe esnafına anlatıldı.


Oltu Kaymakamlık Toplum merkezinde yapılan toplantıda Cumhurbaşkanımızın himayesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan 2019 yılı istihdam seferberliği kampanyası çerçevesinde istihdam teşviklerinin anlatıldığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Toplantıya SGK İl Müdürü, İŞKUR İl Müdürü, SMMMO Başkanı, OTSO meclis üyeleri, Oltu’da faaliyet gösteren muhasebeciler ve çok sayıda işveren katıldı.


Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Baki Karaca toplantının açılış konuşmasında cumhurbaşkanımızın himayalerinde ve TOBB öncülüğünde başlatılmış olan istihdam seferberliği kapsamında düzenledikleri bu toplantıya katılım sağlayan misafirlerine teşekkür etti. Teşviklerin önemine dikkat çeken Karaca; “Bizler işverenler olarak bu kampanya çerçevesinde tüm imkanlarımızı zorlayarak kampanyaya azami destek olma çabasındayız ve tüm işverenlerimizi de bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum” dedi.


SGK il müdürü Nizamettin Durmuş, İŞKUR il müdür vekili Abdulkadir Mutlu ve SMMMO başkanı Orhan Akgüloğlu’nun konuşma yaptığı toplantıda SGK ve İŞKUR uzmanlarınca teşvikler kapsamlı olarak katılımcılara anlatıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:28
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