0553 313 94 23

Oltadan evlilik teklifi çıktı

İlginç evlilik tekliflerine bir yenisi daha eklendi.

11 Haziran 2019 Salı 10:05
Oltadan evlilik teklifi çıktı

İlginç evlilik tekliflerine bir yenisi daha eklendi. Öğrenmen Furkan Kaya, kız arkadaşına oltayla sıra dışı bir evlilik teklifinde bulundu.


Diyarbakır Silvan’da öğretmenlik yapan Furkan Kaya, kız arkadaşına alışılmamış bir evlilik teklifi yaptı. İstanbul Silivri’de Balık tutan amcasının yanına kız arkadaşı ile giden Kaya, amcasının işi olduğunu belirtip oltayı devralmasıyla sürpriz teklifi gerçekleştirdi. İkili bir süre sonra oltayı çekmeye başladı. Yavaş yavaş sudan çıkmakta olan oltanın ucundaki kutuyu gören gelin adayı,yazılı notu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.Yüzüğü aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan kız arkadaşı genç öğretmenin, teklifine "Evet" cevabı verdi. Bu anlar arkadaşları yardımı ile kamera kayıtlarına yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri
    1. 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası..
    2. GÜNCELLEME - Balıkesir'de tur otobüsü..
    3. "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi,..
    4. İçişleri Bakanı Soylu’dan çarpıcı..
    5. Endonezya'da 20 bin kişi selden..
    6. Asya borsaları
    7. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16..
    8. İsrail güçleri 18 Filistinliyi..
    9. Warriors pes etmedi
    10. Ölüm istatistikleri açıklandı
    11. Ahmet Hakan'dan İsmail Küçükkaya'ya:..
    12. Şener yeni formasını giydi!
    13. Sosyal medya fenomeninin son pozu..
    14. İnci kefalinin martılar ile mücadelesi
    15. CHP kıyımına adalet yürüyüşü
    16. Bakan Dönmez İstanbul'da..
    17. Edirne 'mor turizmde' konuklarını..
    18. Doç. Dr. Taner Çevik: “Teknoloji..
    19. Oltadan evlilik teklifi çıktı
    20. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    21. İran New York Times muhabirinin..
    22. Posof Savaşır köyünde heyelan
    23. Çin’de sel 2 milyon kişiyi etkiledi: 7..
    24. RTÜK iddialara cevap verdi! ‘Dizi o..
    25. Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    26. Borsa güneyükselişle başladı
    27. Kanada’de tek kullanımlık plastikler..
    28. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    29. Kırklareli’de 7 günde 96 kişi kaçak..
    30. İcradan satılık hastane
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı