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Oltacılar sazan balığı sezonunu kapattı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki göl gölet ve akarsularda sazan, yayın, tatlı su kefali, kadife türü balıkların 15 Mart – 15 Haziran tarihleri arasında avlanılmasının yasak olduğu duyurusu yapıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:59
Oltacılar sazan balığı sezonunu kapattı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki göl gölet ve akarsularda sazan, yayın, tatlı su kefali, kadife türü balıkların 15 Mart – 15 Haziran tarihleri arasında avlanılmasının yasak olduğu duyurusu yapıldı. Av yasaklarının amacının, balık neslinin korunması olduğu belirtildi.


Olta balıkçılığında yasak dönemin, gelecek nesillere balık bırakılmasında çok önemli olduğunu belirten amatör olta balıkçısı Cemal İncekulak, “15 Haziran’da başlayan sazan balıkçılığı 15 mart’ta sona erecek. Bitmeden önce biz de arkadaşlarımızla birlikte kapatmak amaçlı geldik. Son kez oltalarımızı suya bırakacağız. Olta balıkçılığında bizim için en geçerli kural, yakala – bırak. Yakala bırak ki bu tutku hiç bitmesin. Tuttuğumuz balıkları geri bırakıyoruz, daha fazla üreyip, daha fazla balık olsun diye. Olta balıkçılığında en önemli husus sabır. Bütün düzeneğimiz hazırlayıp geldik. Çadırımız, malzemelerimiz ve oltalarımızla birlikte tam takım geldik. Bu balıkçılı da herkese öneriyoruz” dedi.


Amatör olta balıkçısı Murat Yoluç, Amaçlarının herkese olta balıkçılığını sevdirmek olduğunu söyledi. Yoluç “ Balıkçılıkta ağ ile avlanmayı unutturup, sportif balıkçığı sevdirmek. Bizim buradaki amacımız balık yemek değil, bu işi spor olarak yaymak. Yakaladığımız balıkların kilosunu boyutunu görüp, tekrar balıkları suya iade ederek ileriki nesillere de balık tutturmayı sevdirmek. Bu şekilde herkes duyarlı olursa, bundan başka güzel bir şey olamaz” diye konuştu.


Amatör balıkçılar, Cemal İncekulak, Murat Yoluç, Hakkı Yılmaz, Serkan Işık ve Hasan Sarpaşan’ın katıldığı sezonun son kapanış avında tutulan balıklar göle geri bırakılırken, sezon boyunca yapılan balık avları ile ilgili anılar anlatıldı. Sezonun son hatıra fotoğrafları çekildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:59
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