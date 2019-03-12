Olta balıkçıları “Balık Avı Sezonu Kapanış” etkinliğinde buluştu

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) üyeleri, 15 Mart tarihinde başlayacak av yasağı öncesi son kez oltalarını Çerkeşli göletine sallayarak “Balık Avı Sezonu Kapanış” etkinliğinde buluştular.

İç sularda sazan, yayın, tatlı su kefali ve kadife türü balıkların 15 Haziran tarihlerine kadar avlanması yasağı yakında başlıyor. Dernek üyeleri 15 Mart gece 00.00’da kapanacak olan av sezonu öncesi Bilecik’in Osmaneli ilçesi Çerkeşli köyünde bulunan Çerkeşli göletinde düzenlenen sezon kapanış etkinliğinde bir araya geldiler. Gölete son kez olta atılan etkinlikte en büyük balığı yakalayan Dernek Başkan Vekili Tamer Takıl’a hediyeler verildi. Etkinlikte tutulan tüm balıklar suya geri iade edilirken, gün sonunda çöp toplama etkinliği gerçekleşti. Tüm üyelerin katılımı ile gerçekleşen çöp toplama etkinliğinde gölet etrafındaki tüm çöpler toplanarak belli bir noktaya taşındı ve yetkili kurumlara bilgi verilerek çöplerin doğadan uzaklaştırılması sağlandı.

Etkinlik sonunda konuşan Dernek Başkanı Osman Demirtaş, tüm üyeleri teşekkür ederek, bu etkinliği amacının doğayı korumanın ve sürdürülebilir balık avcılığının önemini vurgulamak, kaçak avcılığın yapılmaması engelleme ve ilgili tebliğdeki limitlere uyulmasının altını çizmek olduğunu belirtti. Belirlenen dönemde avlanmanın Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan 4/2 Amatör Amaçlı Su Ürünlerini Düzenleyen Tebliğce yasak olduğunu anlatan Demirtaş, av yasaklarının amacının balık neslinin korunması olduğu belirtildi.