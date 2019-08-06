Ölmeden önce son selfi Giresun’un Espiye ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi bugün son yolculuklarını uğurlanırken, kazada hayatını kaybeden gelin ve kayınpederinin yaylada ölmeden önce selfi fotoğrafı çektirdikleri ortaya çıktı.

Giresun’un Espiye ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi bugün son yolculuklarını uğurlanırken, kazada hayatını kaybeden gelin ve kayınpederinin yaylada ölmeden önce selfi fotoğrafı çektirdikleri ortaya çıktı.

Tirebolu’dan Güce’ye gitmekte olan İbrahim Demir idaresinde 28 TC 607 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Espiye ilçesi Güce kavşağında trafik levhasının bulunduğu direğe çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan İbrahim Duman olay yerinde hayatını kaybetti. Ali Duman ile Nazire Duman ise kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü İbrahim Demir ise hastanede tedavi altına alındı. Trafik kazasında yaşamını yitiren Ali Duman, Nazire Duman ve İbrahim Duman bugün Tirebolu’nun Aslancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden kayınbeder Ali Duman ile gelini Nazire Duman’ın yaylada kaza öncesi son çektirdikleri fotoğraf ise yürekleri dağladı.

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