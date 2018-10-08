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Ölmeden önce internette kalp krizini aramış

Kırklareli'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Ahmet ŞefikÇeşmecioğlu'nun ölmeden önce cep telefonuyla Google'dan kalp krizi ile ilgili bilgilere baktığı tespit edildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:11
Ölmeden önce internette kalp krizini aramış

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü öğrencisi olan Ahmet Şefik Çeşmecioğlu (25), kaldığı pansiyonda dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi.

Çeşmecioğlu'nun durumunu gören arkadaşları 112 Acil ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Çeşmecioğlu'nu ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan üniversite öğrencisi, yaşamını yitirdi.

Google’dan ‘kalp krizi’ni aramış

Bir süre Bolu'da yerel medyada gazetecilik ve hobi olarak tiyatro ile uğraşan genç öğrencinin cenazesi memleketi olan Bolu'ya getirildi. Yeşil Cami'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Çeşmecioğlu'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze daha sonra Elmalık Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

25 yaşındaki Ahmet Şefik Çeşmecioğlu'nun önceki gece cep telefonundan internete girerek google'a kalp kriziyle ilgili bilgilere baktığı tespit edildi...

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 09:11
  1. Kırklareli
  2. Bolu
  3. Ahmet Şefik Çeşmecioğlu
  4. kalp krizi

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