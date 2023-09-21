Olmaz olsun senin gibi profesör! Cerrahpaşa'da profesörden başörtülü öğrenciye iğrenç taciz! 'Seni köşede sıkıştırmaktan...'

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin başörtülü öğrencisi A.S.'yi “Saçlarını hayal etmek istiyorum. Türbanını açınca nasıl görüneceğini merak ediyorum. Beni rahatsız eden bir güzelliğin var. Başını kapatarak sen özgürlüğünü kısıtlıyorsun. Erkeklere köşede seninle öpüşebilecek izni vermeyeceğinden sevgilin olmuyordur" diye taciz eden Prof. Dr. Hakan Karpuz hakkında 14 Eylül tarihinden itibaren 3 ay görevinden uzaklaştırma kararı çıktı. Karpuz'un birçok öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde okuyan A.S. isimli öğrencinin geçtiğimiz nisan ayında Kardiyoloji dersinin sözlü sınavına giren Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Karpuz tarafından iddiaya göre sözlü tacize uğradığı, dini değerlerine yönelik çirkin ifadeler kullanıldığı yönünde fakültenin dekanlığına dilekçe sunduğu öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili başlatılan disiplin süreci ise sonuçlandı.

Başını kapatarak özgürlüğünü kısıtlıyorsun

Olayda iddiaya göre Prof. Dr. Hakan Karpuz’un başörtülü öğrenci A.S.’ye, sözlü tacizde bulunarak şunları söylediği iddia edildi: “Saçlarını hayal etmek istiyorum. Türbanını açınca nasıl görüneceğini merak ediyorum. Bir ilişkide kriterlerin neler? Bu senin sözlü sorun, annenlere yüz görümlüğü mü vermeliyim? Alımlı ve genç bir kadın gibisin. Başını kapatarak sen özgürlüğünü kısıtlıyorsun."

Erkeğe köşede seninle öpüşebilecek izni...

"Bir erkek seninle birlikte neler yaşayabileceğini hayal edemediği için seninle olmuyordur. Seninle nasıl bir ilişki yaşayabileceklerini tahmin etseler. Yanlış anlama ama sen erkeklere köşede seninle öpüşebilecek izni vermeyeceğinden sevgilin olmuyordur. Seni köşede sıkıştırmaktan ve başka şeyler yapmaktan daha medeni bunları sana söylemem. Beni rahatsız eden bir güzelliğin var.”

Birçok öğrenci de tacizden şikayetçi

Sözlü tacize uğradığı, dini değerlerine yönelik kullanılan çirkin ifadelere tepki gösteren öğrencinin şikayeti sonrası Prof. Dr. Hakan Karpuz’a 14 Eylül tarihinden başlatılarak 3 ay görevinden uzaklaştırma ve maaşının 3’te 1’ine el konulma cezasının verildiği öğrenildi. Öte yandan aynı doktorlar ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Edinilen bilgiye göre; Prof. Dr. Karpuz hakkında aynı nedenlerle birçok öğrencinin rahatsızlık duyduğu ifade edildi. Durumun rektörlüğe iletildiği cezanın ardından nihai kararın ise YÖK tarafından verileceği öğrenildi.

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