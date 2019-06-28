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Olmayan konteyneri 12 ilde 45 kişiye satıp 147 bin lira vurgun yaptılar

Aydın’ın aralarında bulunduğu 12 ilde, internet üzerinden konteyner satışı vaadiyle 45 kişiyi 147 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 2’si kadın 11 kişilik suç şebekesi çökertildi.

28 Haziran 2019 Cuma 14:19
Olmayan konteyneri 12 ilde 45 kişiye satıp 147 bin lira vurgun yaptılar

Aydın’ın aralarında bulunduğu 12 ilde, internet üzerinden konteyner satışı vaadiyle 45 kişiyi 147 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 2’si kadın 11 kişilik suç şebekesi çökertildi.


Edinilen bilgiye göre; Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan bir mağdur, internette gördüğü ancak şüphelenmesi üzerine kendisine sevk irsaliyelerini göndererek güvenini kazanan şüpheliye, konteyner satın almak için kapora gönderdi. Birkaç gün sonra kendisinin cep telefonunda engellendiğini fark edince dolandırıldığını anlayan mağdur, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, ihbar üzerine konteyner satmak bahanesiyle sosyal paylaşım ve alışveriş sitelerinde ilan vererek, konteyner almak isteyen vatandaşları kapora isteyip dolandıran suç şebekesini takibe aldı.


Bir aylık takibin ardından Aydın’ın da aralarında bulunduğu 12 ilde 45 kişiyi 147 lira dolandıran şebeke üyelerine yönelik olarak ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Kocaeli’de düzenlenen operasyonda 2’si kadın 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinden 57 bin 680 bin lira değerinde çek senet ve 10 bin 100 lira nakit para çıktı. Kocaeli’de gözaltına alınan G.Ö., M.K., O.Z., A.K., E.T., T.K., B.K., R.Ö., H.İ.U., T.U. ve S.K. Aydın’a getirildi. Şüpheliler arasında bulunan A.K.’nin 10 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.


Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:19
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