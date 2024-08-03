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Medya 'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu isyan etti!
Medya

'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu isyan etti!

Yeniakit Publisher
2024-08-03 22:58:00 -
'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu isyan etti!

'Olmasaydın adımız Yorgo olurdu' diyen ateist Pelin Batu, Rafael isimli oğlunun adını eleştirenlere yanıt verdi.

2018 yılında dünyaya getirdiği oğluna ''Rafael'' adını verdiği için sık sık tepkilerin hedefi olan oyuncu Pelin Batu ''Size ne istediğimiz ismi takarız. Ülkesini her satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz'' diyerek sert çıktı.

Daha önce Atatürk'ün ruhunu çağırdığını iddia ederek gündeme gelen "Olmasaydı olmazdık"çı Pelin Batu,  Pelin Batu, 2018 yılında kalp cerrahı Macit Bitargil ile evlenmiş aynı yıl Rafael adını verdiği oğlunu kucağına almıştı. Yıllardır oğluna verdiği isimden dolayı eleştirilen Batu isyan etti.

Zaman zaman oğluna verdiği isimden dolayı gündeme gelen Pelin Batu, X hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere cevap verdi. Oğluna sevdiği bir ressamın adını verdiğini söyleyen Batu, "Oğlumuz doğduğundan beri ismi aptalca bir polemik konusu oluyor. 1. Size ne, istediğimiz ismi takarız. 2. Rafael çok sevdiğim bir ressamın ismi ve tüm tek tanrılı dinlerde şifa meleği. 3. Ülkesini her gün satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz" ifadelerini kullandı.


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