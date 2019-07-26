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Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali, başladı

Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali, astronomi platformu Kozmik Anafor öncülüğünde Olimpos’ta başladı.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:51
Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali, başladı

Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali, astronomi platformu Kozmik Anafor öncülüğünde Olimpos’ta başladı.


Türkiye’de’de bilim festivallerinin yapılabildiğini göstermeyi amaçlayan Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali kapsamında Olimpos’un ışık kirliliğinden uzak gökyüzünde, kamp alanında, teleskoplu gözlem etkinlikleri yapılacak.


Olympos Donkişot Pansiyon’da yapılan festivalde, kum boyama, teleskop yapımı, kostüm roket, astrofotoğrafçılık gibi atölye çalışmalarının yanı sıra Kozmik Anafor, astronomi bilimcilerinin de sunumları ve söyleşiler olacak.


Olmypos Gökyüzü ve Bilim Festivali söyleşilerle başladı. Açılışta, Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali’nin Organizatör Zafer Emecan, festival hakkında bilgi verdi.


"Amatör astronominin gelişmesi"


Kozmik Anafor adına kısa bir açıklama yapan Gökyüzü ve Bilim Festivali’nin Organizatörü Zafer Emecan; “Olimpos Gökyüzü Festivali 4 yıldan beri yapılıyor. Ülkemizde gerçekleştirilen sivil çaplı en büyük Gökyüzü Bilim organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bizler astronomi platformu Kozmik Anafor olarak tamamen gönüllü olarak aramıza katılan astronomi ve uzay bilimlerine sevdalı arkadaşlarımızın desteğiyle, isteğiyle yardımları ile gerçekleştiriyoruz. Dolayısı ile bu etkinlik aynı zamanda şu anlama geliyor. Ülkemizde amatör astronominin bütün dünyada son derece gelişmiş olan ancak ülkemizde hala emekleme safhasına bile gelememiştir.Çünkü hiçbir ülke sadece devletin çabasıyla astronomi ve uzay bilimleri ağında gelişemez. Ülkede amatör astronominin gelişmesi lazım ki halk tabanından bir ilgi gelsin. Ülkelerde bu ilgi sayesinde astronomi ve uzay bilimleri alanında daha fazla yatırım yapmaya teşvik edilsin. Çünkü tüm dünyada böyledir. Amerika, Almanya, Japonya hatta Çin’de, Hindistan’da herhangi bir akademik fikri olmadığı halde astronomi ve uzay bilimleri ilgilenip o kadar güzel çalışmalara imza atan insanlar var. Verdiği desteklerden dolayı Kumluca Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.


Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivaline, Prof. Dr. Osman Demircan, Prof. Dr. Talat Saygaç, Prof. Dr. Mehmet Emin özel, Dr. Tevfik Uyar, amatör ve profesyonel gök bilimciler de katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:51
  1. bilim
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