Olimpiyat Kolejinde okuma bayramı Malatya Özel Bilge Olimpiyat Kolejinde ilkokul 1.

Malatya Özel Bilge Olimpiyat Kolejinde ilkokul 1.sınıflara yönelik okuma bayramı programı düzenlendi.

Olimpiyat Koleji Konferans salonunda düzenlenen okuma bayramı programına sınıf öğretmenleri Ayşegül Gökçe, Yıldız Öz, Olimpiyat Koleji Okul Müdürü Özcan karadağ’ın yanı sıra çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Düzenlenen okuma bayramını Olimpiyatlı minikler skeçler, oratoryolar, şiirler, halk oyunları, tango ve Kafkas oyunları eşliğinde gerçekleştirdi.

Olimpiyat Koleji öğretmen ve öğrencilerinin emeğiyle gerçekleşen etkinlik velilerden tam not alırken programda minik öğrencilerin dans gösterileri de büyük beğeni topladı. Şiirlerin okunduğu etkinlik halk oyunları gösterileri ve öğrencilerden oluşan koronun sahne alması ile son buldu.

Olimpiyatlı miniklerin okuma bayramı programının sonunda, okuma yazma öğrenen öğrencileremadalyalar hediye edildi.

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