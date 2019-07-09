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Olimpik Kayak Sporcusu Yetiştirme Projesi

- Proje kapsamında seçilen 64 öğrenci atletizm parkurunda patenle kaymayı öğreniyor- Sivas Valisi Salih Ayhan:- "İnşallah Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonları bu çocuklarımız arasından çıkacak"

09 Temmuz 2019 Salı 12:57
Olimpik Kayak Sporcusu Yetiştirme Projesi


SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Olimpik Kayak Sporcusu Yetiştirme Projesi kapsamında Sivas'ta Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu kayak sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında yeni atletizm parkurunda devam eden yaz sezonu çalışmalarını yerinde gören Ayhan, proje koordinatörü kayak antrenörü İlhan Erzurum'dan bilgi aldı.

Ayhan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaz döneminde çocukların zamanı iyi ve etkin değerlendirilmesi için birçok etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Bütün kurumların kurumsal yapılarına uygun şekilde programlar geliştirdiğini belirten Ayhan, Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi'nin de çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin Sivas için büyük şans olduğunu vurgulayan Ayhan, "Bu mirası iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Kayak kültürünü, spor kültürünü erken yaşta çocuklarımıza aşılıyoruz ve onlara sevdiriyoruz." dedi.


- "Şampiyonlar bu çocuklarımızın arasından çıkacak"


Kış döneminde Sivas ve ilçelerinden bine yakın çocuğun 3 gün boyunca Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde misafir edilerek kayak öğretildiğini anımsatan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Bunu artırarak devam ettireceğiz. Nitelikli kayak eğitimi veriyoruz. Bu çocuklarımız arasından 64'ü seçilerek Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi'ne dahil edildi. Bunları hem kışın hem de yazın erken yaşta yetiştirerek geleceğin yıldızları yapmak istiyoruz. Sivas bu manada altyapıyı iyi şekilde değerlendiriyor. Her tarafımız spor salonlarıyla dolu, kayak merkezimiz ve kış sporları eğitim merkezimiz var. Burada alacakları güzel eğitimle kondisyon, vücut kuvvetlendirme, ayrıca dengede kalabilme ve birlikte hareket etme kültürüyle beraber inşallah bundan sonra kış sporları eğitim merkezine geçecekler. Kayak simülasyon merkezinde iyi bir eğitimle beraber ardından Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne gidecekler."

Ayhan, çocuklarda akademik başarılarının yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri de artırdıklarını dile getirerek, "Çocuklarımız haftanın üç günü 2 saat boyunca güzel bir şekilde eğitim alıyor. Geleceğin sporcularını çıkartacağız. İnşallah Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonları bu çocuklarımız arasından çıkacak. Yıldız Dağı, Sivas için bir şans, Sivas'ın da marka değeri olan bu dağımızı bu çocuklarımızla daha da anlamlı hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da katıldı.


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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:57
  1. olimpik kayak sporcusu yetiştirme projesi
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  3. Sivas Valisi Salih Ayhan

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