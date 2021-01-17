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Korona Virüs Ölenler hangi korona aşısından? Alman korona aşı öldürüyor mu?
Korona Virüs

Ölenler hangi korona aşısından? Alman korona aşı öldürüyor mu?

Koronaya karşı geliştirilen aşıların vurulması devam ederken, Avrupa’dan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Norveç'te 23 kişinin korona aşısını olduktan sonra hayatını kaybettiği açıklanırken, korona aşında ölüm haberi bu kez de Almanya’dan geldi. Peki korona aşısı öldürüyor mu? Alman (Biontech-Pfizer) korona aşı öldürüyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-17 12:19:00 - 2021-01-17 12:27:00
Ölenler hangi korona aşısından? Alman korona aşı öldürüyor mu?

Çin’de ortaya çıkan koronavirüse karşı ülkeler birer birer aşılama faaliyetlerine başlarken, kullanılan aşılar da tartışma konusu oldu. Biontech-Pfizer'in aşısının uygulandığı Norveç'te başka ciddi hastalıkları bulunan 23 yaşlının aşılama sonrasında öldüğü bildirildi. Pfizer ve BioNTech şirketleri tarafından geliştirilen koronavirüs

Koronavirüs aşısını yaptıran kişilerin hayatını kaybetmesi endişeleri beraberinde getiriyor. Norveç’ten sonra Almanya’da da ölüm haberleri gelmeye başladı. Almanya'da aşılanan 842 bin kişiden 10'u aşı olduktan sonra yaşamını yitirdi. Paul Ehrlich Enstitüsü, 10 kişinin ölüm sebebini araştırmaya başladı. Norveç İlaç Ajansı Başhekimi Sigurt Hortemo, ateş ve mide bulantısı da dahil olmak üzere yaygın tepkilerin bazı hastalarda ölümcül bir durum yarattığını belirtti. Hortemo, hayatını kaybeden 13 kişinin huzurevinde yaşadığını ve 80 yaş üstünde olduğunu ifade etti. Norveç’te geçen hafta huzurevinde yaşayan 2 kişinin corona aşısı olduktan sonra öldüğü belirtilmişti. Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozu Norveç'te 42 bin kişiye yapıldı. Ülkede yakın zamanda yapılan bir araştırmada, Norveçlilerin yüzde 74’ü aşı olmak istediğini, yüzde 8'i yaptırmayacağını ve geriye kalan yüzde 18'i ise kararsız olduğunu bildirdi. Belçika’da Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (FAMHP) tarafından yapılan açıklamada, ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile Alman şirket BioNTech’in coronaya karşı geliştirdiği aşının uygulandığı 82 yaşındaki bir kişinin 5 gün sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Pfizer’dan korona aşısı ölümlerine ilişkin açıklam geldi

Pfizer’dan bir yetkili, Norveç’te yaşanan ölümlerle ilgili inceleme yaptıklarını ve Norveç İlaç Ajansı ile birlikte bilgi topladıklarını açıkladı. Yetkili tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Norveç yetkilileri, huzurevlerinde yaşayanların aşılanmasına öncelik verdi. Öncelik verilenler arasında çok yaşlı ve ağır hastalar da var. Norveç İlaç Ajansı şu ana kadar yaşanan ölüm sayısının endişe verici olmadığını ve beklentilerle uyumlu olduğunu onayladı. Bildirilen tüm ölümler, bu olayların aşı ile ilgili olup olmadığını belirlemek için Norveç tarafından yürütülen incelemeyle birlikte değerlendirilecek. Norveç hükümeti ayrıca hastaların sağlığını daha fazla dikkate almak için aşılama talimatını değiştirecek.”

 

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