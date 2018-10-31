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PKK'lı terörist itiraf etti: Ölene kadar tecavüze uğruyoruz!

Bölücü terör örgütü PKK'da cinsel saldırı olaylarına zorla dağa kaçırılan çocuklar da maruz kalıyor. Mevcut verilerin inceleme sonucuna göre örgütte, kadınlar yüzde 45, çocuklar yüzde 45 olmak üzere toplamda yüzde 90 ve erkekler yüzde 10 oranında tecavüze uğruyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:49
PKK'lı terörist itiraf etti: Ölene kadar tecavüze uğruyoruz!

Teröristlerin ifadesine göre bir terörist herhangi bir çatışmada ölene kadar, çok kere tecavüze uğruyor. Öncesinde ise tamamı uyuşturucu bağımlısı oluyor.

Örgüt içinde sapık ilişkiler

Örgüt içindeki sapık ilişkiler nedeniyle birçok infaz ve intihar yaşanıyor. Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen “Reyhan” kod adlı terörist, “Aryen” kod adlı kadın teröristin Süleymaniye’de girdiği ilişki nedeniyle infaz edildiğine şahit olduğunu ifade etti.

Ölene kadar tecavüze uğruyorlar

Teslim olan tüm teröristlerin ifade ettiği ortak husus özellikle elebaşlarının sapık eğilimler içinde olması. Diğer alt düzeydeki elebaşı konumunda olan teröristler de bundan etkilenerek kendilerinde hak görüyorlar ve sapıklık bu şekilde yayılıyor. Teröristlerin ifadesine göre bir terörist herhangi bir çatışmada ölene kadar, çok kere tecavüze uğruyor. Öncesinde ise tamamı uyuşturucu bağımlısı oluyor.
 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 08:49
  1. pkk
  2. itiraf

YORUM YAZ

  • Uğur İNANUğur İNAN26 dk önce
    %45 ile %45 toplanınca nasıl %90 oluyor
  • Şeref KazanŞeref Kazan30 dk önce
    Onun için katılmadılarmı? Kimse bunu acıntırıcak şekilde kullanmasın Terör ve pkk kaynağı sapıklık katılanlardan başından beri bundan heberi var ve öyle katılıyor
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