0553 313 94 23

Ölen yavrusunun başından ayrılamadı, üstüne kapanıp ağladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kedi 2 haftalık olduğu tahmin edilen ölen yavrusunun başından uzun süre ayrılmadı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:01
Ölen yavrusunun başından ayrılamadı, üstüne kapanıp ağladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kedi 2 haftalık olduğu tahmin edilen ölen yavrusunun başından uzun süre ayrılmadı. Annenin o anları görenlerin yüreğini sızlattı.


Vatandaşlar, Meydan Mahallesi Defne Caddesi Başoğlu Apartmanının önündeki boşlukta yavrusuyla ilgilenen bir kedi gördü. Önce kedinin yavrusunu sevdiğini düşündüler. Kedi uzun süre hareketsiz olan yavrusuyla ilgilenince dikkatlerini çekti. Cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaşlar, yaklaşık 2 haftalık olduğu tahmin edilen yavrunun ölmüş olduğunu fark ettiler. Esnaflar kediyi ölmüş yavrunun başından uzaklaştırmak istediler ancak kedi bir türlü yavrusunun başından ayrılmadı. Kedi yavrusunun üstüne kapanarak miyavlamaya başladı. Çevre sakinleri yavru kediye önce kalp masajı yapmak istedi ancak kedinin nefes almadığını görünce vazgeçtiler. Kedinin ölmüş yavrusundan kopamayışı vatandaşlar tarafından hüzünle karşılandı.


Kedinin yavrusunu uzun süredir yaladığını ifade eden Mehmet Bozdoğan, “Kedi üstüne kapanıp ağlıyor, şu anda gördüğünüz gibi yapıyor. 1 saatten fazladır burada yavrusunu yalıyor” dedi.


Hatice Dönmez ise, “Kedi bizden yardım bekliyor ama yapacağımız hiçbir şey yok bence. Benimde kedim vardı, benim de kedim yavruladı. Kedilerin yavrularına karşı şefkatleri aynı anneler gibidir. Şu anda ne yapacağız onu düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kiremit Oluk Kanyonunda çöp temizliği
    1. Kiremit Oluk Kanyonunda çöp temizliği
    2. Nevşehir Belediyesi çağrı merkezi 24..
    3. Muğla'da yaklaşık 1,5 ton "skunk"ın..
    4. Muğla'da uyuşturucu operasyonu
    5. Oğulcan Çağlayan, yeni sezondaki..
    6. Uclg-Mewa toplantısı sona erdi
    7. İtfaiye Müdürlüğü’nden trafo..
    8. Nevşehir Kütüphanesindeki kitap sayısı..
    9. İşçi servisi kaza yaptı: 18 yaralı
    10. TOKİ konutları hak sahibi olanlar ne..
    11. Bahreyn ve körfez ülkelerinin Pazar..
    12. "Srebrenitsa’da yaşananlar aslında bir..
    13. Çocuklara yüzme, velilere pilates
    14. Türkiye ve Çin’deki ’Büyükşehir..
    15. Türk ve Kırgız genç iletişimcilere..
    16. Galatasaraylı futbolcu Fernando..
    17. Genç motosikletçiler, Kenan..
    18. Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu
    19. Cezayir’de eski sanayi bakanı..
    20. Mişmişpark Fuar Alanı festivale..
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!