Ölen müşterilerinden aidat almaya devam ettiler!

Commonwealth Bank of Australia (CBA) kamu soruşturmasında bazı mali danışmanlarının ölmüş müşterilerin hesaplarından hizmet ücreti aldığını açıkladı. Bir vakada mali danışmanın, 10 yıldan uzun süre önce ölmüş müşterisinden ücret aldığı belirtildi.



ÜLKEDE BÜYÜK BİR MALİ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR



Avustralya'da ülkenin mali kuruluşlarıyla ilgili büyük bir kamu soruşturması yapılıyor.

Başbakan Malcolm Turnbull, geçen yıl mali kuruluşlarda ortaya çıkan bir dizi skandalın ardından soruşturma yapılması talimatı vermişti. Yıllarca alınan ücretler CBA, bankanın düzenli bir şekilde müşterilerinden aslında verilmeyen ücretleri topladığını ifade etti.



11 YIL PARA ALMIŞLAR



Bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Marianne Petroviç, ölmüş müşterilerinden de ücret aldığını açıkladı. Bir mali danışmanın 2004'te ölen müşterilerinden 2015'e dek aidat aldığı belirtildi.

Araştırma komisyonuna, olaya karışan mali danışmanların, bankadan uyarı cezası aldıkları anlatıldı.



UFUKTA HAPİS CEZASI VAR



CPA daha önce de kara para aklamayla mücadel yasalarını ihlal iddaları ve uygunsuz mali danışmanlık verme suçlamalarıyla soruşturulmuştu.

Avustralya Maliye Bakanı Scott Morrison, banka yöneticilerinin soruşturmaya sunulacak kayıtlarla, hapis de dahil ağır cezalar alabileceği uyarısında bulundu.