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Ölen kuşunu gömmek istemeyince zanaatkar oldu

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Emrah Bincan, ölen kuşunu gömmek istemeyince zanaatkar oldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
Ölen kuşunu gömmek istemeyince zanaatkar oldu

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Emrah Bincan, ölen kuşunu gömmek istemeyince zanaatkar oldu. Yaklaşık 6 yıl önce çok sevdiği muhabbet kuşu ölen Emrah Bincan, hayvanını doldurup yaşıyormuş gibi evinin bir kenarına yerleştirdi. Bunu gören diğer hayvanseverlerin ricası üzerine evcil hayvanları doldurup duvar veya vitrin süsü haline getirmeye başlayan Emrah Bincan, bir anda zanaatkar oldu.


Bu işi hobi olarak gördüğünü ancak yaptığı iş ile pek çok kişinin de anılarını da ölümsüzleştirdiğini belirten Emrah Bincan, “Evinde beslediği hayvanları aile fertleri gibi gören çok insanımız var. Kendim 6 yıl önce çok sevdiğim kuşumu kaybedince onu özel tekniklerle içini boşaltıp doldurdum. Şimdi çevremdeki kişilere bu konuda yardımcı oluyorum. Bu işi yaparken bir yandan da meslek edindik. Büyüklüğüne göre bir kuşu 100-150 TL civarında içini boşaltıp dolduruyorum” dedi.


Türkiye’de ölü hayvanları doldurarak müzelik hale getiren çok az sayıda sanatçı olduğunu kendisinin de bu işi sanatçılıktan ziyade hobi olarak gördüğünü belirten Emrah Bincan, “Aslında elektronik malzeme tamircisiyim. Böyle bir sanatım daha olacağı hiç aklıma gelmezdi. Yıllarca evimde beslediğim bir muhabbet kuşum vardı. Sanki aile fertlerinden biri gibi olmuştu. Ölünce çok üzüldük. Gömmeye kıyamadık. Bunun üzerine kuşun derisini özenle yüzüp ilaçladıktan sonra içini doldurup yine evin bir köşesine koydum. Bunu görüp de kuşunu kaybedenler bana geldi. Vakit geçirmeden getirenlere yardımcı olduk. Derken bir anda bu iş de ayrı bir mesleğim gibi oldu” diye konuştu.


“İğne ile kuyu kazmak gibi”


Yaptığı işin aslında kolay bir iş olmadığını ancak hobi olarak gördüğü için uğraştığını belirten Emrah Bincan, “Kuş doldurmak aslında iğne ile kuyu kazmak gibi bir şey. Kanatlı hayvanlarda deri yüzüldükten sonra özel bir ilaç ile ilaçlayıp iskeleti hazırlıyorum. Deriyi de tüyleri ile birlikte iskelet üzerine giydirip dikerek görüntü olarak ölen hayvanın aynısını duvarda ya da vitrindeki yerinde yaşıyormuş gibi sergiliyoruz” diyerek uzun uğraşlar sonucu kuşları doldurabildiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
  1. sanat
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