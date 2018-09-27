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Ölen kızı için iPhone şeklinde mezar taşı yaptırdı!

İlginç olaylar ülkesi Rusya’dan enteresan kareler gelmeye devam ediyor. Rusya’da bir baba ölen kızının çok sevdiği iPhone 6 model telefonunu mezar taşı yaptırdı.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:44
Ölen kızı için iPhone şeklinde mezar taşı yaptırdı!

Rusya’dan ilginç kareler gelmeye devam ediyor. Rusya’da bir baba ölen kızının çok sevdiği iPhone 6 model telefonunu mezar taşı yaptırdı.

ÖLEN KIZINA İPHONE 6 ŞEKLİNDE MEZAR TAŞI YAPTIRDI!

Rusya’da yaşayan baba resimde de göreceğiniz gibi ölen kızının ardından oldukça sıra dışı bir mezar taşı yaptırdı. Ölen 28 yaşındaki Rita Raisovna adlı genç kızın bir dakika bile yanından ayırmadığı iPhone model telefonunu mezar taşı yaptıran baba, bu mezar taşı için 1800 dolardan fazla para harcadığını da belirtiliyor.


Rusya’nın Ufa kentinde bulunan bu mezar taşında, iPhone 6′nın bir çok detayı da yer almakta. Siyah granitten hazırlanan mezar taşının üzerindeki ekran kısmında ölenin fotoğrafı, adı, doğum tarihi ve ölüm yılı gibi temel bilgiler yer alıyor.

Ayrıca telefonun yan tarafında ses kontrolleri, arka panelde bir kamera, Apple logosu ve marka hakkında detaylarda mezar taşında bulunan detaylar arasında yer alıyor. Rusya’da bunun gibi birçok sıra dışı kabir taşları da Novosibrisk bölgesinde de yapıldığı da ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 14:44
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  4. Apple
  5. İphone

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş56 dk önce
    manyakmı aramıyon dünya deli kaynıyor bilhassa tc dede çok var
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