0553 313 94 23

Ölen bekçinin 2 haftalık eşi ve kız kardeşleri babalarına sarıldı

Adana’da 15 gün önce evlenerek evlilik izninde olan ve önceki akşam eşiyle birlikte yürüyüş yaparken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mahalle bekçisi Mehmet Candemir’in cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:24
Ölen bekçinin 2 haftalık eşi ve kız kardeşleri babalarına sarıldı

Adana’da 15 gün önce evlenerek evlilik izninde olan ve önceki akşam eşiyle birlikte yürüyüş yaparken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mahalle bekçisi Mehmet Candemir’in cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderildi.


Önceki akşam saatlerinde eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan bekçi Mehmet Candemir, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastane bugün sabah hayatını kaybeden Candemir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından Candemir’in cenazesi Adana Asri Mezarlığı’na getirildi. Burada Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından Candemir için tören düzenlendi. Tören sırasında Candemir’in 2 kız kardeşi ve 15 günlük eşi Elif, baba Duran Candemir’e sarılarak teselli buldu.


Candemir’in cansız bedenini gördükten sonra kız kardeşlerden biri fenalaştı. Baba Candemir’i Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş elini tutarak teskin etti. Candemir’in annesinin de 2008 yılında vefat ettiği öğrenildi.


Bekçi Candemir’in cenazesi Adana Asri Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü
    1. Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü
    2. Milli Muharip Uçağına F-35 füzesi
    3. PKK'lı teröristlere ait silah ve..
    4. Radikal karar açıklandı! WhatsApp ve..
    5. 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman..
    6. Türk hacıları için Arafat’ta klimalı..
    7. Bakan Varank’tan Uzay Ajansı kadro..
    8. Hisarcık’ta domuzlar mısır tarlalarına..
    9. TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da
    10. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel..
    11. Binali Yıldırım çatık kaşlı portresini..
    12. ATA AÖF OBS 3 ders sınav sonucu nasıl..
    13. Tunceli'de teröristlere ait silah ve..
    14. Festivol’de Türk Geceleri ile..
    15. Bilecikli genç haltercilerden büyük..
    16. İzmir'de orman yangını
    17. GÜNCELLEME - Gaziantep'te doktora darp..
    18. Özel sporcudan dünya ikinciliği
    19. Tosya’da 15 Temmuz Milli Birlik Kupası..
    20. Tosya’da trafik ekiplerinden hız..
    21. Akdeniz'de 5.0 şiddetinde korkutan..
    22. Yaşlı kadının evi gözlerinin önünde..
    23. SAÜ’den, AYM’nin ’Barış Bildirisi’..
    24. Yıllara meydan okumanıza yardımcı..
    25. Tarihi Sakarya Köprüsü yenileniyor
    26. Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu:..
    27. Barzani'den BM'ye Ezidi çağrısı
    28. Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
    29. TÜGVA’dan 1 yılda 60 faaliyet
    30. Telefon ve internet bağımlığına dikkat..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı