0553 313 94 23

OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar yapıldı

Maltepe Üniversitesi'nin yürütücü ortaklarından olduğu "Development of Novel Designed Electrodes for Organic Electronics" başlıklı proje kapsamında, OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar üretildi

25 Ocak 2019 Cuma 12:07
OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar yapıldı

İSTANBUL (AA) - Maltepe Üniversitesi'nin yürütücü ortaklarından olduğu "Development of Novel Designed Electrodes for Organic Electronics" başlıklı proje kapsamında, OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Nevin Taşaltın’ın Türkiye’den proje yürütücüsü olduğu "Development of Novel Designed Electrodes for Organic Electronics" başlıklı projede, Maltepe Üniversitesi-TÜBİTAK MAM-Slovakya Bilimler Akademisi iş birliğiyle OLED üretiminde kullanılabilen özgün elektrotlar üretildi.

Verilen bilgiye göre, son yıllarda temiz enerji kaynağı olarak adlandırılan organik ışık yayan diyot (OLED) aydınlatma paneli üretiminde elektrot olarak çoğunlukla ındiyum kalay oksit (ITO) kullanılıyor. Dünyada ITO kaynaklarının kısıtlı, yüksek maliyetli ve esnek tabanlı aygıt üretiminde kırılgan olması, bilim insanlarını yeni elektrot yapılarını araştırmaya yöneltiyor.

"Development of Novel Designed Electrodes for Organic Electronics" başlıklı proje kapsamında, özgün üretim süreciyle nano kalınlıklı ve metal katkılı alüminyum oksit ince filmler hazırlanarak ITO filme alternatif optik geçirgenliğe ve iletkenliğe sahip elektrotlar üretildi. Yapılan elektrotlar, OLED üretiminde test edildi. Projenin bir sonraki adımında esnek tabanlı elektrot üretimi de hedefleniyor. 1 Eylül 2019’da tamamlanacak proje kapsamında yayınlar hazırlanıyor. Elektrotların ticarileştirilebilmesi öncesi bu yıl içinde patent için başvuru da yapılacak.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Nevin Taşaltın, konuya ilişkin değerlendirmesinde, disiplinler arası ekip çalışmasının önemini vurgulayarak, projenin organik elektronik alanında yeni bir adım olduğunu belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:07
  1. Maltepe Üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs etrafında sondaj çalışmaları başlayacak
    1. Kıbrıs etrafında sondaj çalışmaları..
    2. Afganistan'da FETÖ'ye ait okullara..
    3. "İslam ahlakının özü hayadır"
    4. Tıp öğrencilerine "canlı cerrahi" kursu
    5. Avustralya Açık'ta finalin adı:..
    6. Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman,..
    7. Yemen'de domuz gribi ve salgın..
    8. Vapurlara ‘katil Türkler’ afişi astılar
    9. Memurun öğretmenin polisin maaşından..
    10. Türk bayrağına hakarete 3 yıl hapis
    11. İzmir cuma namazı saat kaçta? İzmir 25..
    12. Borsa, günün ilk yarısında geriledi
    13. "Kızım olmadan yaşayamam"
    14. İstanbul cuma namazı saat kaçta?..
    15. Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk hali..
    16. Ankara cuma namazı saat kaçta? Ankara..
    17. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve..
    18. TSK Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı..
    19. Çin'de alışveriş merkezinde patlama:1..
    20. İHH'dan Afrin'de her gün 10 bin kişiye..
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”