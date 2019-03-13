Öldürülerek yakılan adamın eşine tahliye

İzmir’de bir iş adamının öldürülmesi ve ardından yakılması olayına ilişkin davada maktulün oğlu, “Herkes beni bu olaydan dolayı katil ve cani olarak görüyor. İçerde de olsam, dışarıda da olsam ömür boyu bu vicdan azabıyla yaşayacağım” dedi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde, Nisana ayında iş adamı Cihat Murat Öğüt’ü, eşi ve iki çocuğunun öldürdüğü, daha sonrada yaktıkları ortaya çıkmıştı. Kan donduran cinayete ilişkin öldürülen adamın tutuklu eşi Öznur Öğüt ile çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Öznur Öğüt, Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık C.G. ile maktulün annesi Hatice Öğüt ile maktulün kardeşi Fatma Bahar Narin ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı verdiği mütalaada Öznur Öğüt’ün tahliyesini talep ederken, Mehmet Hadi ve Batuhan Ata Öğüt’ün ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

“O gün kırmızı çizgiyi geçtim herhalde”

Olayın aniden geliştiğini savunan Batuhan Ata Öğüt, “Herkes beni bu olaydan dolayı katil ve cani olarak görüyor. Babam defalarca annemi darp etti. O gün kırmızı çizgiyi geçtim herhalde, farkında değilim. İçerde de olsam, dışarıda da olsam ömür boyu bu vicdan azabıyla yaşayacağım. Ağabeyimin ve annemin suçu yoktur. Benim bir suçum varsa takdir mahkemenindir” diye konuştu.

“Otel odalarında yediğim dayakları ben bilirim”

Kendisinin suçsuz olduğunu söyleyen Öznur Öğüt ise, “Olay esnasında ben zaten kendimi kaybetmişim. Burada mağdur olan benim. 25 yıllık evliliğimde yılarca dayak yedim. Eşimle tatillere gittik ama otel odalarında yediğim dayakları ben bilirim. Eşim öldü, yuvam dağıldı, çocuklarımın okul hayatı bitti” diyerek tahliyesini talep etti.

“Baba korkusu yaşayanlar bilir”

“O gün yaşananları sadece baba korkusu yaşayanlar bilir” diyen Mehmet Hadi Öğüt de, “Çocukluğum zenginlik içinde geçti. Keşke özel okullarda okumasaydım, altımda arabam olmasaydı da huzurlu bir ailem olsaydı” dedi.

Mehmet Hadi ve Batuhan Ata Öğüt’ün tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, Öznur Öğüt’ü ise tahliye etti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

İzmir’in Torbalı ilçesinde 15 Nisan’da, iş adamı Cihat Murat Öğüt’ün cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Öğüt’ü öldürdükten sonra cesedin içinde bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Öznur Öğüt, çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G. tutuklandı. C.G. daha sonra tahliye edildi.