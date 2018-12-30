Öldürülen vücut geliştirme sporcusu kadın

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde sevgilisi tarafından tabancayla öldürülen vücut geliştirme sporcusu Pınar Çoban İzmir'de toprağa verildi.

Çoban'ın cenazesi yakınları tarafından adli tıp morgundan alındıktan sonra Kandere Yunus Emre Camisi'ne getirildi.

Anne Nesrin Çoban cenaze töreninde "Benim çocuğumu öldürdüler. Daha ne diyeyim. Benim çocuğumu öldürdüler. Kimseler ölmesin, ne olur. Onun çocuğu kaldı, yavrusu kaldı 1 tane. O yavruyu da mı düşünmedi." diyerek ağladı.

Baba Mustafa Çoban ise gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların hunharca katledildiğini belirterek, "İnsanlık utansın. Biz biliriz ki kadın insandır. Bizler onlardan doğduk. Kadın cinayeti değil bu, kadın katliamıdır. Son bulsun. Kadınların rahatça öldürülebildiği, rahatça tecavüz edilebildiği, bir mal gibi görüldüğü bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Lanetliyorum." diye konuştu.

Çoban'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Hacılarkırı Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, 1 çoçuk annesi Çoban'ın, sevgilisi Ferhan Sarıçam ile birlikte yaşamadığı, telefonla konuştuğu Sarıçam'ın "intihar edeceğini" söylediği için Sarıçam'ın evine gittiği iddia edildi.

- Olay

İzmir'de, uluslararası dereceleri bulunan vücut geliştirme sporcusu Pınar Çoban önceki gün Ferhan Sarıçam tarafından öldürülmüştü. Sarıçam daha sonra intihar etmişti.

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu 31 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Çoban, dünyanın önde gelen vücut geliştirme ve fitness şampiyonalarından NAC World Championship 2016'da kategorisinde dördüncü, geçen yıl Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen NAC Ms. and Mr. Universe Şampiyonası'nda da ikinci olmuştu.

