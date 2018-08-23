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Öldürülen teröristlerin kimliği belli oldu

Öldürülen teröristin Eşref Batü kod adlı Serbest Gün olduğu tespit edildi. Gün'ün PKK'nın sözde halkla ilişkiler sorumlusu olduğu belirlendi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:28
Öldürülen teröristlerin kimliği belli oldu

Bestler-Dereler Kaval Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 2 teröristin örgütün sözde Botan Halkla İlişkiler Sorumlusu ile yardımcısı olduğu tespit edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “20.08.2018 tarihinde ilimiz merkez ilçesi Kaval Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerin sözde Botan Saha Halkla ilişkiler sorumlusu Brüsk Cizre kod adlı Yusuf Sungur ve yardımcısı Eşref Batü kod adlı Serbest Gün isimli teröristler olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 09:28
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  3. Şırnak
  4. Eşref Batü
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