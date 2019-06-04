Öldürülen terörist turuncu listede çıktı Ramazan Bayramı dolayısıyla Şırnak’ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Nisan’da Siirt’te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu listede aranan Berfin Savuşkan kod adlı Rojda Koç olduğunu açıkladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Şırnak’ta bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Nisan’da Siirt’te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin turuncu listede aranan Berfin Savuşkan kod adlı Rojda Koç olduğunu açıkladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kato Dağı’nda bulunan Bakan Soylu, burada açıklama yaptı. Bakan Soylu, "30 Nisan 2019 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan Berfin Savuşkan kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir’’ dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.