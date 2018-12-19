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Öldürülen "Simge hemşire"ye hüzünlü veda

Antalya'da eski nişanlısı tarafından silahla öldürülen hemşire Simge Yıldız, toprağa verildi

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:26
Öldürülen "Simge hemşire"ye hüzünlü veda

ANTALYA (AA) - Antalya'da eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürülen 26 yaşındaki hemşire Simge Yıldız'ın cenazesi defnedildi.

Yıldız'ın cenazesi, yakınları tarafından adli tıp morgundan alındıktan sonra Uncalı Mezarlığı Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Yıldız'ın babası Mahmut Yıldız ve yakınları katıldı.

Namazın ardından anne Gülsüm Yıldız, "Kızımı öldürdüler, kızım artık yok." diyerek ağladı. Anne Yıldız'ı genç kızın hemşire arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Yıldız'ın cenazesi Döşemealtı ilçesi Nebiler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Yıldız'ın nişanlısı Nuri Karaata'dan bir yıl önce ayrıldığı, Karaata'nın genç kızı tehdit ettiği öne sürüldü.

Nuri Karaata (35), kiraladığı otomobille dün, eski nişanlısı Simge Yıldız'ı konuşmak için evinden almış, Şehitler Parkı'nda otomobilinden inerek genç kızı tüfekle öldürdükten sonra intihar etmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:26
  1. adli tıp
  2. cenaze
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