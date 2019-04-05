Öldürülen şahsın ailesinden sağduyu çağrısı

Adıyaman’da kavgada hayatını kaybeden Cengiz Çiftçi’nin ailesi, bildiri yayımlayarak sağduyu çağrısı yaptı.

Geçtiğimiz hafta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Cengiz Çiftçi (41) hayatını kaybederken, 5 kişi yaralanmıştı. Yaşanan bu olayın ardından Çiftçi ailesi, nefret söylemleri üzerine bildiri yayımladı. Çiftçi ailesi adına yapılan açıklamada barış ve sağduyu çağrısı yapılarak, “Birkaç gün önce canımız kardeşimiz Cengiz Çiftçi hain bir saldırı neticesinde kaybettik. Toplumumuzun alışık olmadığı bir şekilde ortaya çıkan ve büyüyen düşmanlık dili kardeşimizin ölümüne sebep olmuştur. Kardeşimizi kaybetmemiz bizi derinden yaralarken, toplumumuzda öylesine acımasız, tahammülsüz, zalim bir yaklaşımla görmek hiçbirimizi istemeyeceği bir durumdur. Bir arada yaşama kültürünü daha da güçlendirmemiz gereken bir dönemde, toplumu geren kutuplaştıran olayların yaşanmasına engel olmamız gerekiyor.

Memleketimizin ve toplumumuzun huzur ve barış ortamını temin etmesi için şiddet dilini kullanan, savunan zihniyeti bu toplumdan dışlanması gerekmektedir. Şiddete karşı, şiddet dilini değil, barış dilini savunmalıyız. Benzer olayların yaşanmaması için bizlere düşen görev bu olaya sebep olan yaklaşımı içimizden arındırmak olmalıdır. Kardeşimizin anısına hep birlikte barış tohumları ekerek yaşatacağız.” denildi.