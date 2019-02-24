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Öldürülen Rus muhalif Boris Nemtsov anısına yürüyüş

24 Şubat 2019 Pazar 18:58
Öldürülen Rus muhalif Boris Nemtsov anısına yürüyüş

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2015'te silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Başbakan Yardımcısı ve muhalif Boris Nemtsov anısına yürüyüş düzenlendi.

Moskova'nın merkezinde toplanan binlerce kişi, Nemtsov'un öldürüldüğü köprüye kadar yürüdü.

Nemtsov'un fotoğrafları ve pankartlarla yürüyüşe katılanlar, ellerindeki karanfilleri Rus muhalifin öldürüldüğü yere bıraktı.

Moskova emniyetinin verilerine göre, yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde de yüzlerce kişi Nemtsov'ın anısına düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilere verdiği destek ve muhalif tutumuyla öne çıkan Nemtsov, 27 Şubat 2015'te, Kremlin Sarayı'na çok yakın bir yerde kurşunlanarak öldürülmüştü.

Rus mahkemesi, Nemtsov cinayetinden suçlu bulduğu Çeçenistan vatandaşı Zaur Dadayev'i 20 yıl hapse mahkum etmişti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:58
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