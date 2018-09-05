0553 313 94 23

Hani'de öldürülen teröristin ailesinden flaş karar!

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist, ailesinin cenazesini almaması üzerine kimsesizler mezarlığında defnedildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:17
Hani'de öldürülen teröristin ailesinden flaş karar!

Edinilen bilgiye göre, 18 Haziran 2018'de Hani'ye bağlı Yukarı Turalı kırsalında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan otopsinin ardından teröristlerin kimliğinin tespit edilememesi üzerine cesetler, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi.

2 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığına müracaat eden Diyarbakırlı bir aile, cesetlerden birinin oğulları F.E'ye ait olabileceğini beyan etti. Talep üzerine anne ve babadan alınan kan örneklerinin ardından yapılan DNA incelenmesi sonucunda cenazenin F.E'ye ait olduğu belirlendi.

AİLE CENAZEYİ ALMADI

Aile, oğullarının terörist olması dolayısıyla cenazeyi almadı. Bunun üzerine cenaze, savcılık kararıyla kimsesizler mezarlığına defnedildi.

 

.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 14:17
  1. Diyarbakır
  2. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. öldürülen terörist

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gürcistan'dan Rus gazetecilere şok! Ülkeye sokulmadılar...
    1. Gürcistan'dan Rus gazetecilere şok!..
    2. Abdulhamit Gül: İstinafa gelen dosya..
    3. Ziya Selçuk: Öğretmenler odasına..
    4. Salih Kaygusuz Erzurum İl Milli Eğitim..
    5. Arda Turan piyasada dibe çakıldı!..
    6. Manisa'da otobüs yayalara çarptı: 7..
    7. Malatya’da kaçak sigara operasyonu: 2..
    8. Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi..
    9. Pompeo, Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin..
    10. Gökçek'e karşı rezil olmuştu! CHP'nin..
    11. Ahmet Alagöz Adıyaman İl Milli Eğitim..
    12. Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu..
    13. Uludağ'da izinsiz kazı operasyonu: 4..
    14. Niğde’de ambulans ile otomobil..
    15. Üniversiteli genç çorbacıya gitti,..
    16. Kaplan'a hayran kaldılar! Tüm testleri..
    17. FETÖ'nün evlendirme imamının cezası..
    18. CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
    19. ABD Dışişleri Bakanı Pakistan’da!
    20. Ankara TOKİ fiyatları 2018
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!