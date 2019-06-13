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Lice'de öldürülen PKK'lı, Sancaktepe saldırısının faili çıktı

Lice'de öldürülen terör örgütü PKK'nın sözde "Amed eyaleti özel güç sorumlusu" Aram Civan kod isimli Osman Gülen'in İstanbul Sancaktepe’de 2016 yılında 6 asker 3 sivilin yaralandığı bombalı saldırıdan arandığı ortaya çıktı. Gri listede yer alan teröristin 2016 yılında 29 kişinin şehit olduğu, 75 kişinin yaralandığı Ankara’daki bombalı saldırının da faili olduğu belirtilmişti.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:08
Lice'de öldürülen PKK'lı, Sancaktepe saldırısının faili çıktı

Diyarbakır Lice'de 5 gün önce güvenlik güçleri tarafından ölü olarak ele geçirilen, terör örgütü PKK'nın sözde "Amed eyaleti özel güç sorumlusu" Aram Civan kod isimli Osman Gülen'in, 3 yıl önce Ankara Merasim sokakta düzenlenen bombalı saldırı ile Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl düzenlenen silahlı saldırının ardından yine 3 yıl önce İstanbul'da askeri bir araca düzenlenen bombalı saldırının da faili olduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Haziran 2019 Cuma gecesi Lice ilçesi Çavundur köyünde başlatılan operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, ölü olarak ele geçen teröristlerden 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen'in İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan en çok aranan teröristler listesinde gri kategoride bulunduğu belirlenmişti.

Operasyonun ardından yapılan inceleme ve soruşturmalarda Diyarbakır Valiliği tarafından, 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit olduğu, 75 kişinin yaralandığı patlamanın ve 5 Temmuz 2018 tarihinde Lice ilçesi Yalımlı Mahallesi'nde Remzi Güler ve Mahmut Güler isimli vatandaşların öldürülmesi olayının da arasında olduğu birçok olayın faili olduğu belirtilen Gülen'in 2016 yılında İstanbul Sancaktepe'de askeri bir araca yönelik olarak düzenlenen bombalı saldırının faili olduğu tespit edildi.

2 adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet M-16 tüfeği şarjörü ve 196 adet M-16 piyade tüfeği fişeği ve yardımcısıyla birlikte ölü ele geçirilen ve terör örgütünün sözde 'Amed eyaleti özel güç sorumlusu ' olduğu belirlenen Osman Gülen'in, Sancaktepe’de 3 yıl önce askeri bir servis aracının geçişi sırasında patlatılan bombalı saldırının faili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince arandığı öğrenildi.

12 Mayıs 2016 tarihinde Sancaktepe'de askeri araç geçiş güzergahında park edilen içerisi patlayıcı dolu bir araç uzaktan kumandayla patlatılmış ve saldırıda 6’sı asker 3’ü sivil 9 kişi yaralanmıştı. Saldırı sonrası soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, yaptıkları inceleme ve soruşturmalarda, aracı olay yerine getirip uzaktan kumandayla patlatan saldırganı yakalamayı başarırken, bomba düzeneğini yapıp araca yerleştiren ve saldırı sırasında gözcülük yapan teröristin patlamadan kısa bir süre önce kırsaldan İstanbul'a gelen örgütün bombacılarından Aram Civan kod isimli Osman Gülen olduğunu tespit etmişti.

Ankara Merasim sokak saldırısından 3 ay sonra gerçekleştirdiği Sancaktepe saldırısının ardından kırsala kaçan 30 yaşındaki Osman Gülen, geçtiğimiz Temmuz ayında ise Diyarbakır Lice kırsalında hayvancılık yapan 50 yaşındaki Remzi Güler ile zihinsel engelli oğlu 27 yaşındaki Mahmut Güler'i öldürüp cesetleri üzerine PKK notu bıraktıktan sonra tekrar örgütün kırsaldaki kampına kaçtığı güvenlik kuvvetlerince tespit edildiği öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:08
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Ankara
  4. PKK'lı terörist
  5. PKK'nın sözde

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