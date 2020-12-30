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Aktüel Öldürülen Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer için tören düzenlendi
Aktüel

Öldürülen Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer için tören düzenlendi

Çalışma arkadaşları ve öğrencileri, Sözer'in çalışma odasına notlar astı, çiçekler bıraktı - İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli: - "Bu acı kaybımız, son günlerde sık sık gündeme gelen kadınlara yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin tüm önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini bizlere bir kez daha açık biçimde hatırlatmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:19:55 -
Öldürülen Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer için tören düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer için düzenlenen törende, çalışma arkadaşları ve öğrencileri gözyaşlarına hakim olamadı.

Maltepe'de dün öldürülen Sözer için İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törene, İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli ile fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve üniversite çalışanları katıldı.

Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli, yaptığı konuşmada, 2020 yılının çok zor bir yıl olduğunu, bu zorluklarla mücadele edildiğini ancak telafi edilemeyecek bir kayıp ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

İzmirli, Sözer'in "dokunduğu her noktaya güzellik ve sevgi ekleyen, tükenmek bilmeyen enerjisiyle Türkiye'nin hemen her ilinde eğitimler veren, eğitim camiasının ve öğrencilerinin göz bebeği" olduğunu belirterek, Sözer'i cinayete kurban verdiklerini için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Aylin Sözer'i acil çözüm gerektiren şiddetin kurbanı olarak uğurlamanın içlerini acıttığını ifade eden İzmirli, şöyle konuştu:

"Ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bir kadın akademisyeni, hiç hak etmediği şekilde kaybetmeyi, bir kadın cinayeti ötesinde üniversitemizin yükseköğretim camiasının ve ülkemizin kaybı olarak değerlendiriyoruz. Aylin Hocamızı vahşi bir cinayete kurban verdik, canımız yandı. Bu acı kaybımız, son günlerde sık sık gündeme gelen kadınlara yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin tüm önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini bizlere bir kez daha açık biçimde hatırlatmaktadır. Bir öğrencimizin ifadesiyle elinde oyuncak kovası, kırmızı saçları, kırmızı gülüşüyle öğrencilerine hayat veren Aylin Hocamız her aklımıza geldiğinde içimizi ısıtacak ama hep yüreğimizde derin bir yara olarak kalacak. Bizler, Aydın Üniversitesi olarak şiddetin her türünü ama illa ki kadına ve çocuğa karşı şiddeti tüm benliğimizle kınıyor ve başta ailesi olmak üzere tüm öğrencilerine, çalışma arkadaşlarına ve eğitim camiamıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

- Adına bir proje yürütülecek

İAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün de yasta olduklarını, çok kıymetli bir hocalarını kaybettiklerini belirterek, "Benim için Aylin yaşıyor. Yaşamaya devam edecek, yaşatacağız. Güler yüzlü enerjisi, kahkahası pozitif yaklaşımıyla girdiği her yeri aydınlatan bir hocamızdı. Böyle hocalar kolay yetişmiyor. Ömrünü eğitime adamıştı. Özellikle okul öncesi eğitimi onun hayatının bir parçasıydı. Tutkuyla anlatırdı derslerini. Bu tutkuyu öğrencileri içinde hissederdi. Birçok hocamız konuşma yaparken 'Güle güle' dedi. Ben 'Güle güle' demek istemiyorum. Bırakmayacağız, yaşatacağız. Ona layık bir projeyle şiddeti önlemenin yollarını arayan, ortaya koyan, erken çocukluk eğitim dönemini kapsayan bir proje ile adını sürdüreceğiz." dedi.

İAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Çıkrıkçı da arkadaşını bu şekilde uğurlamayı asla düşünemeyeceğini ve ölümün kendisine hiç yakışmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından Sözer için dua okunurken, çalışma arkadaşları gözyaşları döktü. Sözer'in odasına çalışma arkadaşları ve öğrenciler tarafından notlar asıldı, çiçekler bırakıldı.

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