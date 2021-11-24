Öldürülen dedesinin mezarını arayan yaşlı adam yetkililerden yardım istiyor

Akalan köyünde 1944 yılında öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Selamettin Hulusi Akalın’ın torunu Ertan Akalın, dedesinin yaşadıklarını, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde belgeleriyle anlattı.

Selamettin Hulusi Akalın, 1906’da Harmancık Medresesi’nin ardından Bursa Medresesi’nde 6. sınıfa kadar okuyup Almanca öğrendi, 1911’de de seferberlik ilan edilmesiyle askere alınıp zabıt vekilliği görevinde bulundu.

Selamettin öğretmen, Romanya muharebesinde kolundan yaralanınca, Türk Harp Madalyası ile ödüllendirildi.

1916’da terhis olan Akalın, İstanbul Erkek Muallim Mektebi’ni bitirip, kendi köyünde öğretmenlik yapmaya başladı.

Kazma ile öldürmüş

Dedesinin köydeki bir öğrencisi tarafından öldürüldüğünü söyleyen Ertan Akalın, arşiv belgelerinden öğrendiği olayı şöyle anlattı:

“Dedem Selamettin Hulusi Akalın Akalan köyünde öğretmenlik yaparken, köyden birisi köy merasına bahçe yapmış. Köy heyeti dedemden hakemlik yapmasını istemiş. Dedem de adama meraya geçmemesini söylemiş.”

“Bunun üzerine adamın oğlu, dedemin öğrencisi, harman yerinde dedemin sırtına kazmayla vurarak yaralamış. Ağır yaralanan dedem, at arabasıyla Bursa’ya hastaneye götürülürken yolda vefat ediyor.”

Belgelerden öğrenmiş

“Bursa Valisi tarafından görev şehidi sayılan dedem, devlet merasimiyle Kuzgunluk taraflarında bir mezarlığa defnedilmiş. Bunu bulduğum belgelerden öğrendim. Dedemin beş çocuğu da hayatta olmadığı için mezarın yerini bulamıyorum. Yetkililerden dedemin mezarını bulmalarını istiyorum. Her sene 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hep içim buruk kalıyor. Hiç değilse Öğretmenler Günü’nde dedemin mezarını ziyaret edip, bir Fatiha okumak istiyorum.” (DHA)