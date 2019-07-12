Öldürülen avukat için adliyede tören

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir müteahhit tarafından öldürülen Avukat Hüseyin Yama için adliyede tören yapıldı.

Anadolu Adalet Sarayı'nın E Blok girişinde düzenlenen törene, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, başsavcıvekilleri İsmail Değirmenci, Uğur Seçgin, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile Hüseyin Yama'nın eşi Nurdan, babası İsmail ve kardeşi Hasan Yama ile avukatlar katıldı.

Törende konuşan İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, çok değerli bir meslektaşlarını kaybettiklerini belirterek, "Dün sabah bir yürek durdu ama bu sıradan bir ölüm değil. Sıradan bir avukat, sıradan bir insan ölümü değil. Şimdiye kadar tırnaklarıyla kazıdığı adalet arayışını kimi zaman icra memuru olarak, kimi zaman yazı işlerinde çalışan birisi olarak, kimi zaman avukat olarak kazanmış olan birisi. Biz sonuna kadar takip edeceğiz bu davayı." dedi.

Ağabeyi Hüseyin Yama'nın cübbesini giyerek konuşma yapan Sena Sultan Grant da "Benim ağabeyim sadece bir avukat değildi, hukuk aşığıydı. Hep 'Ben işimi kavgayla, dövüşle değil, sulh ve hukuk yoluyla çözeceğim.' derdi. Ben şimdi ona en sevdiği cübbeyle veda ediyorum. Benim ağabeyim 'Gel sana dava dosyası vereceğim.' derken, dosyalara bakarken kafasından vurularak, acımasızca öldürüldü." ifadelerini kullandı.



Dualarla sona eren törenin ardından, Yama'nın cenazesi Ataşehir Esatpaşa Camisi'ne götürüldü.

Avukat Hüseyin Yama, Ümraniye'de 8 Temmuz'da görüşmek amacıyla iş yerine gittiği müteahhit Mehmet Sabri K. tarafından silahla vurularak yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Sabri K. ise "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yama, tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.



