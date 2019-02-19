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Öldürülen Avukat Geredeli’nin katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kocaeli’nde 2017 yılında bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukatın duruşmasında iddia makamı kasten öldürmek suçuyla yargılanan sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

19 Şubat 2019 Salı 14:30
Öldürülen Avukat Geredeli’nin katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kocaeli’nde 2017 yılında bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukatın duruşmasında iddia makamı kasten öldürmek suçuyla yargılanan sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.


Olay 10 Ekim 2017 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Fethiye Caddesi’nde bulunan bir hukuk bürosunda çalışan Avukat Mehmet Samim Geredeli, büroya gelen sanık Serhat Abdullah Sağ ve kardeşi Hakan Sağ tarafından silahlı saldırıya uğradı. Avukat Geredeli olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçan sanıklar Serhat Abdullah Sağ, Hakan Sağ ve yanlarında bulunan çocuk yaştaki B.T.C. adlı şahıs gözaltına alındı. B.T.C. tutuksuz yargılanırken, iki sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5’inci celsesi görülen duruşmada tutuklu sanıklar Serhat Abdullah Sağ ve Hakan Sağ hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan B.T.C. adlı şahıs duruşmaya gelmedi. Maktul Mehmet Samim Geredeli’nin vekilliğini Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir üstlendi. Duruşmaya Mehmet Samim Geredeli’nin meslektaşları da katıldı. Mehmet Samim Geredeli’nin vekilleri tutuklu sanıkların canavarca hislerle kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.


İddia makamı suçu sabitledi


İddia makamı Avukat Mehmet Samim Geredeli’nin avukatlarının beyanını dinledi. Davanın ilk duruşmasında 1994-1995 yıllarında dedesinin arazisinde yapılan kamulaştırmayla ilgili dava sonrasında ödenmeyen paralarını geri almak için gittiğini ve isteği yerine gelmediği için Avukat Geredeli’yi öldürdüğünü itiraf eden sanık Serhat Abdullah Sağ ve olay anında yanında bulunan üvey kardeşi sanık Hakan Sağ söz almadı. Avukat beyanlarının ardından iddia makamı sanık Serhat Abdullah Sağ’ın yakın mesafeden 5 el ateş ederek Avukat Geredeli’yi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürdüğü ve ruhsatsız tabanca taşıdığı dosyada mevcut delillerden anlaşıldığından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, sanık Hakan Sağ’ın faile cesaret verip suç işleme kararını kuvvetlendirerek kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek suçuna yardım eden sıfatı ile iştirak edip ruhsatsız tabanca taşıdığı gerekçesiyle cezalandırılmasını, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B.T.C.’nin savunmasının aksini gösterir, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği anlaşıldığından beraatını istedi.


Sanık avukatı verilen mütalaayı kabul etmediklerini belirterek tutuksuz yargılanmalarını talep ederken, mahkeme heyeti sanık avukatının savunma yapmak için istediği sürenin verilmesini kabul ederek mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:30
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