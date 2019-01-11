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Öldürülen akademisyenin adı Çankaya'da parka verildi

Öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in adı, görev yaptığı üniversitenin karşısındaki parka verildi- Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen:"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği ve ailesinin onayıyla parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz"

11 Ocak 2019 Cuma 11:46
Öldürülen akademisyenin adı Çankaya'da parka verildi

ANKARA (AA) - Öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in adı, görev yaptığı üniversitenin karşısındaki parka verildi.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Şenel'in isminin Çankaya'da bir parka verildiği belirtildi.

Söz konusu parkın Çukurambar Öğretmenler Caddesi 1528'inci Sokak'ta bulunduğu, 4 bin 245 metrekare alan üzerinde 1963 metrekare yeşil alana, 335 metrekarelik çocuk oyun alanına, yürüyüş yolu ve spor alanlarına sahip olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in konuya ilişkin ifadelerine de yer verildi.

İçlerindeki sonsuz acıyla Ceren Damar Şenel'in adını Çankaya Üniversitesinin karşısındaki parka verdiklerini belirten Taşdelen, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği ve ailesinin onayıyla parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Zor ve ağır zamanlardan geçiyoruz. Bu zamanlarda hep birlikte dayanışma içinde acıları paylaşarak azaltmayı, sevinçleri çoğaltmayı başarmak durumundayız. Gençlere ve kadınlara yönelik sistemli şiddetin önüne geçmek, bu acıların yaşanmaması için daha fazla duyarlılık oluşturmak ve katledilen insanlarımızın adlarını sonsuza kadar yaşatmak hepimizin temel ve ortak sorumluluğudur. Sevgili Ceren Damar Şenel'in adını, bu şiddet ikliminin son bulması umuduyla bir parka veriyoruz."

Araştırma Görevlisi Şenel, 2 Ocak'ta Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki odasında, öğrencisinin bıçaklı ve silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:46
  1. Ceren Damar Şenel
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Çankaya Üniversitesi

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