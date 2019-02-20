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Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'in ailesinden kamuoyuna teşekkür

Ailenin açıklamasından:- "Ceren'imizi şahsen tanısın ya da tanımasın, dualarını hiçbir zaman esirgemediğini bildiğimiz aziz milletimize en içten ve kalbi teşekkürlerimizi sunarız"- "Yaşadığımız bu zorlu süreçte milletimizin vermiş olduğu desteğin devam edeceğine olan inancımız tamdır"- Baba Mustafa Damar:- "Kızımızın bu dik duruşunu, değerlerimize sahip oluşunu ve bu uğurda canını feda edişini bizden sonraki genç kuşaklara da aktaracağız"

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:21
Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel'in ailesinden kamuoyuna teşekkür

ANKARA (AA) - Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in ailesi, görevi başında katledilen evlatlarının uğradığı saldırıya karşı tek vücut olan kamuoyuna teşekkür etti.

Şenel'in ailesi, farklı sosyal medya platformlarından açtıkları "Eğitim Şehidi Ceren Damar Şenel" isimli hesaplarda, "Kamuoyuna Teşekkür" başlıklı bir açıklama yayınladı.

Ceren'in mevzuata, akademik teamüllere ve etik kurallara uygun davrandığı için görevi başında katledildiği vurgulanan açıklamada, "Vazifesi başında uğradığı bu menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren'imiz, milletimizin ifadesiyle 'eğitim şehidi' olmuştur." ifadesi kullanıldı.

- "Acımıza merhem oldu"

Açıklamada, "Milletimizin tek vücut halinde bu saldırıyı lanetlemesi ve Ceren'imizin hatırasını kucaklayarak yanında yer alması, ailesi olarak derin üzüntü içinde olduğumuz bu süreçte bize büyük bir güç vermiş, acımıza merhem olmuştur." ifadesine yer verildi.

Bu süreçte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet görevlileri, siyasiler, bürokratlar, STK temsilcileri, sanat ve spor çevreleri ile yerel yöneticilerin bizzat ailenin yanında olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceren'imizi şahsen tanısın ya da tanımasın insani duygularla sosyal medya aracılığıyla taziyelerini ve desteklerini ileten tüm dostlarımız ile dualarını hiçbir zaman esirgemediğini bildiğimiz aziz milletimize en içten ve kalbi teşekkürlerimizi sunarız. Bizler bu hain saldırıya ilişkin Türk yargısının en doğru kararı vereceğine ve adaletin tecelli edeceğine tüm kalbimizle inanıyor, Ceren'imizin korkusuzca canı pahasına müdafaa ettiği ilke ve değerleri yaşatmak için var gücümüzle çalışacağımızı tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte milletimizin vermiş olduğu desteğin devam edeceğine olan inancımız tamdır."

- "Bu mücadeleyi sürdüreceğiz"

Baba Mustafa Damar ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının, haklının yanında olan ilkeli duruşu sebebiyle katledildiğini söyledi.

Olayın ardından toplumun her kesiminden insanların yanlarında olup acılarını paylaştığının altını çizen Damar, "Herkes, bundan sonra bu tür acıların yaşanmaması için ellerinden geleni yapacağını ifade etti. Gerçi her olayda aynı şeyler söyleniyor ama bu sefer durumun biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Damar, "Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Kızımızın bu dik duruşunu, değerlerimize sahip oluşunu ve bu uğurda canını feda edişini bizden sonraki genç kuşaklara da aktaracağız. Sanıyorum toplumumuzun ihtiyacı olan, bu değerlere sahip çıkmaktır. En önemli husus budur." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:21
  1. Akademisyen Ceren Damar Şenel
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  3. Teşekkür

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