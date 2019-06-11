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Öldürülen 5 PKK'lıdan biri, gri listede çıktı

3 Haziran tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri listede olduğu tespit edildi.

11 Haziran 2019 Salı 13:48
Öldürülen 5 PKK'lıdan biri, gri listede çıktı

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri daha gri listede olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

03 Haziran 2019' da Diyarbakır Lice kırsalına yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin daha Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

Etksiz hale getirilen gri kategorideki terörist; Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendi.

Dıyarbakır Lice kırsalındaki opersayonda gri kategoride yer alan Zinar kod adlı Yusuf Kayran'ın etkisiz hala getirildiği daha önce tespit edilmişti. Böylelikle 03 Haziran 2019 tarihinde iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer alan terörist sayısı 2' ye çıkmış oldu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:48
  1. Diyarbakır
  2. PKK'lı terörist
  3. gri listedeki terörist öldürüldü
  4. Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya
  5. Terörle Mücadele

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