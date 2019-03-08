Öldürülen 440 kadının anısına dilek feneri uçuruldu

Van’ın merkez Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 2018 yılında öldürülen 440 kadın anısına dilek feneri uçuruldu.

Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tarihi Kız Kalesi Seyir Tepesinde bir etkinlik düzenlendi. Kadın cinayetine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte 440 kadının anısına, 440 dilek feneri yakıldı. Kadın cinayetlerinin son bulması için yakılan dilek fenerleri, tarihi kaleden gökyüzüne bırakıldı.

Düzenlenen etkinliğe katılan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, bugün ‘Kadınlar Günü’ dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. 2018 yılında yaşanan kadın cinayetlerinin son bulması için bir farkındalık etkinliği düzenlediklerini ifade eden Başkan Vekili Çiçekli, “Edremit Belediyesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu kapsamda mahallelerimizdeki hanımlarla birlikte Aile Destek Merkezlerimizde bir araya geldik. Burada özellikle bölgemizde kadına yönelik yaşanan şiddet olaylarıyla alakalı değerlendirmeler yaptık. 2018 yılında gerçekleşen 440 kadın cinayetinin tekrarının yaşanmaması ve konuyla ilgili farkındalık bilincini oluşturma gayretiyle 440 dilek fenerini uçurduk” dedi.

“Hiçbir haklı gerekçe kadın cinayetini meşru hale getiremez”

Kadın cinayetlerinin 440’lardan sıfırlara inmesini temenni eden Çiçekli, hiçbir haklı gerekçenin kadın cinayetini meşru hale getiremeyeceğinin altını çizdi. Çiçekli, “Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir. Kadına Şiddet İslam’a İhanettir’ sloganıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda bu etkinliğimizi Edremit’ten duyurduk. 440 fenerimizi, cinayete kurban giden kadınların anısına uçurduk” diye konuştu.

Programa katılan kadınlar, düzenlenen programı anlamalı bulduklarını belirterek, kadın cinayetlerinin son bulması temennisinde bulundu.