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Öldürüldüğü camide son yolculuğuna uğurlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde namaz kıldığı sırada ağabeyi tarafından camide öldürülen şahıs, aynı camide son yolculuğuna uğurlandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 18:58
Öldürüldüğü camide son yolculuğuna uğurlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde namaz kıldığı sırada ağabeyi tarafından camide öldürülen şahıs, aynı camide son yolculuğuna uğurlandı.


Ağabeyi Ali D. (75) tarafından tabancayla öldürülen Hasan D.’nin (70) cenazesi, Kulak Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Hasan D.’nin cenazesi evinin yanındaki Çetirtepe Camii avlusuna götürüldü.


Hasan D., öldürüldüğü camide ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Katil zanlısı Ali D. ise jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden şahısların yeğeni Erol D., “Akşam namazı sonrası bu olay yaşanıyor. Namazı bittikten sonra vurulan kişi nafile namazına duruyor. Arkasından diğer kardeşi de silahla vuruyor. Ağır yaralanan kardeş daha sonra ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılıyor ve burada yapılan müdahalelere rağmen kurtulamıyor. Aralarında küçük bir husumet vardı ama çok da büyük değildi” dedi.



"Aynı safta namaz kılıyorlar ve sonrasında bu olay yaşanıyor"


Mahallerinde yaşanan olaydan dolayı çok üzüntü duyduğunu ifade eden mahalle muhtarı Cabir Yüksel, “İki kardeş aynı anda namazını kılıyor. Hasan D. nafile ramazanına durduğu esnada kardeşi Ali D. tarafından vuruluyor. Aralarında husumet olduğunu biliyorduk. Aynı safta namaz kılıyorlar ve sonrasında bu olay yaşanıyor” diye konuştu.



Kardeşlerin çocukları taziyeleri kabul etti


İki kardeş arasında yaşanan husumet çocuklarına yansımadı ve cenaze töreninde taziyeleri hem vurulup hayatını kaybeden şahsın çocukları hem de tutuklanan şahsın çocukları kabul ettiler.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 18:58
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