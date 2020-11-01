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Korona Virüs Öldürmeye teşebbüsten de dava açılabilir! Karantina kaçağına 1 yıl hapis istendi
Korona Virüs

Öldürmeye teşebbüsten de dava açılabilir! Karantina kaçağına 1 yıl hapis istendi

Kayseri'de karantinada olması gerekirken otomobille seyir halinde yakalanan Kovid-19 hastası Ç.Ö. hakkında ‘salgın tedbirlerine aykırı davranmak’tan 1 yıl hapis istemiyle dava açılırken 50 yıllık ceza hukukçusu avukat Şerif Sümer Erol, bu durumdaki kişilere virüs taşıdığını bildiği halde insan içine çıkanlara 'öldürmeye teşebbüs'ten de dava açılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:19:00 -
Öldürmeye teşebbüsten de dava açılabilir! Karantina kaçağına 1 yıl hapis istendi

Ç.Ö., 26 Temmuz'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temaslısı olduğu gerekçesiyle evinde karantinaya alındı. Karantinanın 8'inci gününde ise otomobiliyle seyir halindeyken, polis kontrol noktasında yakalandı. Ç.Ö. hakkında cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi. Karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen Ç.Ö. hakkında, TCK'nın 195'inci maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ç.Ö’nün ifadesinde, "Sağlık personeline 'köye gidebilir miyim?' diye sordum. Onlar da gidebileceğimi söyledi. 2 hafta sonra düğünüm olacağı için köye eşya götürmem gerekiyordu. Bu yüzden yola çıktım" dediği öğrenildi. Ç.Ö., Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Olası kasttan dava açılırsa cezası 20 yıl

50 yıldır ceza hukuku alanında çalışan avukat Şerif Sümer Erol, TCK'nın 195'inci maddesinin salgın döneminde uygulanan bir madde olduğunu belirterek, "2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ceza miktarını tayin etme yetkisi hakimin takdirindedir. Alt sınırdan ya da üst sınırdan ceza verebilir. Hapis cezasını ertelemeyebilir. Vatandaşlar, 'Hakim, nasıl olsa 2 yılın altında olduğu için hapis cezalarını para cezasına çevirir' rehavetinde olmasın. Çünkü bu basit bir suç değildir, herkesi tehlikeye sokan bir davranış. Virüs taşıdığını bildiği halde bunu bile bile başka insanlara da bulaşması için dışarıya çıkan ve virüsün bulaşması için çaba sarf eden insanlara 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan da dava açılabilir. TCK'nın 21'inci maddesinin 2'nci bendinde geçen 'olası kast' unsurunun da unutulması gerekir. Kendi hastalığını bildiği halde başka insanlara bulaştıracağını öngörmesine rağmen, vatandaşlara bulaştırdığı tespit edilen ve onların sağlığını tehlikeye atan kişiye gereken önlemini almayarak, insanların ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle 'olası kast' ile dava açılabilir. Bunun cezası da 20 yıldır" ifadesini kullandı.

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