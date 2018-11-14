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'Mavi Balina' oyunu bir can daha aldı!

Dünyada çok sayıda genci intihara sürükleyen "Mavi Balina" oyunu, Türkiye’de de 143’üncü canı aldı. Trabzon’da oyunu oynayan Ahmet Kaan Gür, tabancayla intihar etti. Gür’ün bir yıl önce arkadaşına "Bu oyunu oynayanın aklı yoktur" dediği öğrenildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:47
'Mavi Balina' oyunu bir can daha aldı!

Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyun, Trabzon'da bir gencin intihar etmesiyle yeniden gündeme geldi. Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Ahmet Kaan Gür, evinin bahçesinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Geride "Hakkınızı helal edin" yazılı not bırakan gencin intihar etmeden önce "Mavi Balina" oyunu oynadığı öne sürüldü. Polis, gencin oyun oynadığı bilgisayara el koydu. Geçen yıl kasım ayında da benzer bir olay Ordu'da yaşanmıştı. Geçen yılın verilerine göre Türkiye'de 142 gencin intiharının Mavi Balina'yla bağlantılı olabileceği iddia edildi. Oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50. günün sonunda ise kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor. Oyunda yönetici konumunda olan kişilerin, kurbanlarına şantaj yaptığı da ifade ediliyor.

"Bir derdi varmış gibiydi"

Genç yaşta yaşamına son veren Ahmet Kaan Gür'ün, Hasan Cansız Kom Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki arkadaşları da olaya anlam veremedi. Gür'ün yakın arkadaşı Sefa Çakır, Ahmet'in çok sakin ve durgun bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek "Ahmet içine kapanıktı. Duygularını fazla belli edemiyordu. Mavi Balina oyununu oynayacağını sanmıyorum. Çünkü geçen sene konusu açılmıştı. 'Onu oynayanın aklı yoktur' diyordu" dedi. Ahmet Kaan Gür'ü 2 yıldır tanıdığını dile getiren Mehmet Dereli ise "Son günlerde halsizliği vardı. Sanki bir derdi varmış gibiydi. Bilgisayar oyunları ile işi olmazdı. Üzüldük, bizi üzdü" diye konuştu.

"Farklı davranış görmedik"

Okul Müdürü Aziz Özkan ise Ahmet'in 'Mavi Balina' oyunu oynadığına dair bir izlenim yansıtmadığını vurgulayarak, "Ahmet'in ailesi ile sürekli diyalog içerisindeydik. Bize zorluk çıkarmayan, dediklerimizi yapan bir öğrencimizdi. İsyankar bir öğrenci değildi. Mavi Balina oyunu oynayanlarda bazı davranışlar oluyormuş. Biz Ahmet'te farklı bir davranış görmedik. Böyle bir izlenim ne bize ne de arkadaşlarına yansıtmadı. Bu olaydan sonra arkadaşlarına sorduk. Son günlerde Ahmet'te durgunluk olduğunu söylediler. Pazar günü bile kursa geliyordu. İçine kapanıktı kendini arkadaşlarına bile açmadı" dedi.

"Strateji oyunu oynuyormuş"

Mavi Balina oyunu ile ilgili bir şüphenin olduğunu kaydeden Özkan, "Bundan sonraki hedefimiz yeni Ahmet'ler bu tür akıbetlere uğramasın. Eğer öyle bir tezgah varsa öğrencilerimiz ona düşmesin diye uğraşacağız. Arkadaşları ile birlikte telefonda karşılıklı strateji oyunları oynadığını öğrendik. Bu oyunun tehlike boyutunda bir oyun olmadığını söylediler. Ahmet'in Mavi Balina oyununu oynadığına dair arkadaşlarından bir izlenim göremedik" şeklinde konuştu.

Göle atlarken kurtarıldı

Ölümlü vakaların son aylarda giderek arttığı Hindistan'da, 17 yaşındaki bir kız göle atlayarak intihar etmek üzere iken kurtarıldı. Oyuna telefonu aracılığı ile katıldığını ifade eden kız, güvenlik görevlilerine "son aşamayı" yerine getirmek üzere olduğunu da söyledi. Genç kızın, kendisini kurtaran polis memuruna, "Eğer görevi tamamlamazsam annem ölecekti" dediği belirtildi.

'Kurbanlar biyolojik atıklar'

Oyunun kurucusu 22 yaşındaki Philipp Budeikin, Rusya'da çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak en az 15 intihar vakası ile ilişkilendirilen Budeikin'e verilen bu ceza Rus kamuoyunda tartışma yarattı. Kasım 2016'da tutuklanan, Budeikin, duruşmalardan birinde, toplumda temizlik yaptığını söyleyerek, kurbanlarını "biyolojik atıklar" olarak tanımlamıştı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 08:47
  1. Ordu
  2. Mavi Balina
  3. Trabzon
  4. Ahmet Kaan Gür

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Arkadaşı oyun yüzünden ölmedi demiş. Siz nasıl oyun yüzünden öldüğünü anladınız?
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